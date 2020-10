NY KARRIERE: Davy Wathne på jobb for TV 2 på Ullevaal Stadion i 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB

Davy Wathne blir profil for spillselskap: – Dette er ikke «Davy er korrupt»

Den pensjonerte TV 2-profilen Davy Wathne (70) tar steget inn i spillselskap-bransjen. Han avviser bestemt at han lar seg kjøpe.

70-åringen er klar på at han ikke skal «friste tørrlagte alkoholikere med billig brennevin» når han nå har fått seg ny jobb og blir den nye profilen til spillselskapet Coolbet.

– Jeg går ikke på akkord med noe. Jeg er den jeg er, jeg står for det jeg står for og jeg har ingen anfektelser. Dette er meg. Dette er ikke «Davy skal lære», «Davy er korrupt» eller «Davy lar seg kjøp». Det har ingenting med det å gjøre. Davy skal jobbe med det Davy har som lidenskap og hobby, og som han synes er uproblematisk, sier Davy Wathne til VG.

Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, mener Wathne må ha følgende klart for seg:

– Når Davy Wathne blir ambassadør for et spillselskap, er det viktig at han er bevisst på at det er fort gjort å krysse grenser til ulovlig markedsføring. Du har ytringsfrihet til å være en aktør i debatten, men blir du koblet for tett til å drive aktiv markedsføring av tilbud som ikke er lovlig å tilby i Norge, så er det ulovlig markedsføring, sier Hamar.

Davy Wathne har savnet det hektiske jobblivet siden han sa opp jobben i TV 2 i desember 2017, etter at det hadde kommet flere varsler mot profilens oppførsel.

Han kan både jobbe og føle seg helt fri fra stemplingsur og timelister når han inntar rollen som blogger og podkast-deltager for et utenlandsk spillselskap.

– Tipping har vært en del av jobblivet mitt og er en naturlig del av sportsjournalistikken. Man ser kamper og tipper på de kampene, forteller han og mimrer tilbake til «tippekampen» og jobbreiser til England som journalist for Bergens Tidende.

– Har du moralske betenkeligheter ved å jobbe for en omstridt bransje?

– Jeg ville aldri gjort noe som strider mot mine prinsipper. Jeg har spilt på Expekt, Centrebet, Unibet, Nordicbet og Norsk Tipping – i hovedsak på Norsk Tipping. For meg er spill en hobby, noe jeg gjør for at kampene skal bli gøyere.

– Jeg skjønner at mange mennesker har problemer, og at spillavhengighet er et samfunnsproblem og en tragedie for de det rammer, men det gjelder mange andre ting som er lovlig.

– Spillselskaper har blitt anklaget for aggressiv markedsføring mot problemspillere. Hva tenker du om det?

– Akkurat det er jeg veldig opptatt av, at vi ikke frister tørrlagte alkoholikere med billig brennevin. Sånn jeg leser Coolbets retningslinjer, er det nettopp motsatt, det er ansvarlighet og anstendighet. Det skal være for sånne for meg, som spiller for gøy og som bruker sine frie midler.

– Jeg taper penger på spill, men det er mine penger, som jeg har tjent og betalt skatt av. Så må samfunnet ha systemer som fanger opp de som ikke klarer å håndtere det, på samme måte som på andre samfunnsområder.

– Tenker du at du kan bidra til flere problemspillere?

– Da ville jeg aldri gjort det. Tvert imot føler jeg at jeg er ansvarlig og ryddig. Og min holdning til sport og spill er lett å forklare og redegjøre for. Å lokke noen ut i elendighet er fjernt fra det jeg står for.

Han er ikke med på oppfatningen om at Norsk Tipping er «det eneste hellige, skikkelige, troverdige, anstendige spillselskapet, mens alle andre er kjeltringer».

– Jeg synes at en lisensmodell er en ryddig behandling for utenlandske spillselskaper, med lover og regler vedtatt av Stortinget, sier han – og mener det også hadde vært det beste også for problemspillere.

– Du har internett og kan ikke blokkere kontakt med omverden. Disse selskapene som Norsk Tipping sier er ulovlige, men som beviselig ikke er ulovlige, driver lovlig i andre land etter andre regler enn de norske. Det må ryddes opp i, det er litt hodet i sanden og late som man kan hindre dette. Man må heller få det inn i ordnede former og pålegge de kjøreregler og regulering som gjør at de samsvarer med de reglene Norsk Tipping følger.

Tonje Sagstuen i Norsk Tipping er ikke enig i at lisensordning er veien å gå når det kommer til å få bukt med problemspillerne.

– De profittbaserte spillselskapene som opererer ulovlig i Norge markedsfører kasinospill – de farligste spillene – tungt, og de bruker en rekke aggressive virkemidler i sin markedsføring.

Norsk Tipping ønsker ikke vurdere lovligheten i det andre selskaper driver med, men henviser til Lotteritilsynet som er «krystallklare på at utenlandske spillselskaper som opererer i Norge bryter norsk lov».

Atle Hamar i Lotteri- og stiftelsestilsynet mener også den gamle TV 2-profilen tar feil.

– Det er helt riktig at andre land har andre regler som gjør at disse selskapene er lovlig, men disse selskapene er ikke lovlige i Norge fordi vi har andre regler her. Og dette er ikke regulert av EU-retten. Hvert land har sin nasjonale lovgivning. Det argumentet holder ikke fra Davy Wathne.

Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania (tidligere Markedshøyskolen) mener at idrettsfolk som har stilt opp for spillselskaper har fått et tvilsomt omdømme – og at mange nå vil tenke på hvorfor Davy Wathne stakk fra TV 2 før han dukker opp i spillindustrien.

– Du må passe deg for hvem du blir sett med. Spillindustrien er like suspekt som narkotika- og våpenindustrien. Det er noe som skaper negative assosiasjoner hos veldig mange, sier han.

