DELER: Camilla Herrem forteller om livets opp – og nedturer i sin nye bok. Foto: Thomas Andreassen / VG

Camilla Herrem om livet uten faren: − Ekstremt tøft

OSLO (VG) I sin nye bok åpner Camilla Herrem (34) opp om hvor vanskelig hun hadde det da håndballjentene spilte mesterskap på andre siden av jorden for snart ett år siden.

– Jeg er spent, nervøs og glad, sier en blid Camilla Herrem.

VG møter henne i Oslo fire dager før boken «Camilla uten filter» slippes ut i bokhyllene.

I boken deler hun detaljer om livet på og utenfor banen de siste 15 årene. Hun åpner opp om tapet av faren og støttespilleren Carl Otto Herrem, som brått gikk bort i februar 2019.

Han hadde frem til da med tre unntak vært til stede på alle mesterskap datteren spilte. Derfor ble VM i Japan for snart ett år siden vanskelig for 34-åringen.

Utad var hun sprudlende og glad – som i dette intervjuet med VG etter seieren mot Danmark i mellomspillet:

Men personlig hadde hun det meget tøft.

For Camilla Herrem var faren en stor del av håndballen. Han var blant annet speaker under klubblaget Solas hjemmekamper, han var nærmest alltid til stede da datteren spilte landskamper og han var personen Herrem ringte både før og etter kamp.

VM i Japan var hennes første mesterskap uten ham.

– Det var ekstremt tøft, sier hun og utdyper:

– Når det kommer til håndballen, kan jeg jo rutinene. Men det som ble vanskelig for meg var at jeg ikke hadde far å ringe til før og etter kamp. Det var så mye småting som kom i ett. Og sånn er det ennå, jeg føler at alt det med far skjedde i går – selv om det er to år siden i februar. Det er veldig merkelig, sier Herrem.

Fikk hjelp av mentaltrener

Hun forteller at hun benyttet seg mye av håndballjentenes mentaltrener Tom Henning Øvrebø for å komme seg gjennom de tøffe ukene i desember.

– Jeg synes det er godt å ha ham å snakke med når det kommer til ting jeg egentlig ikke trenger å snakke med de nærmeste om. Noen ganger er det godt å ha en person litt på utsiden av alt. Noen ganger kunne han bare spørre hvordan det gikk med meg også datt tårene ut. For du vil egentlig ikke belaste alle rundt deg. Jeg har brukt ham til håndball, men også mye når det kommer til far, forteller Herrem.

– Jeg har også gode venner i landslaget som jeg kunne bruke og snakke med også – de vet at du egentlig har det litt drit. Det er fint å ha noen du er skikkelig trygg på som er der og støtter deg, legger hun til.

GODT HUMØR: VG møter Camilla Herrem i Oslo før hennes nye bok slippes. Foto: Thomas Andreassen / VG

– Prøver å være sterk for alle

Det var ikke før på mesterskapets siste dag at hun utad tok til tårene i dette VG-intervjuet etter tøffe uker. Da hadde hun akkurat fått beskjeden om at hun var tatt ut på VMs all star-lag.

– Hvordan kom du deg gjennom det?

– Det er en egen evne å skru om. Når det kommer til håndball, elsker man jo å være i mesterskap og å spille kamper. Men man går rundt med klumpen inni seg hele tiden. Så noen kvelder da jeg satt alene og begynte å tenke, kom jo tårene med en gang. Jeg tror bare jeg generelt er dårlig til å ha det kjipt. Men i mesterskapet visste jeg godt hvem jeg ville snakke med og hvem jeg var trygg på. Da turte jeg å si at jeg hadde det litt dårlig, svarer hun og fortsetter:

– Jeg viser sjelden at jeg er lei meg. Jeg vet ikke hvorfor. For eksempel kan jeg hjemme ha vært ganske lei meg og begynner å gråte – så ser jeg at Steffen (Stegavik, ektemann) kommer hjem og at bilen blir parkert også går jeg og tørker tårene og later som ingenting. Jeg tror bare jeg prøver å være sterk for alle, selv om man ikke trenger det. Men det å vise at jeg er lei meg, sitter langt inne.

NÆRE: Camilla Herrem omfavner far Carl Otto etter en VM-kamp mot Spania i 2009. Foto: Bjørn S. Delebekk

Håndballen blir aldri den samme

Nå kommer aldri håndballen til å være det samme, forteller Herrem. Hun har planer om å fortsette i minst to år til.

– Det kommer alltid til å være annerledes å spille håndball. Det er jo litt tomt. På Sola møtte han alltid opp nesten samtidig som laget for å være med på alt. Broren min har tatt over som speaker og det er godt. Men dette må man bare akseptere. Det er vanskelig å gjøre noe med det, sier hun.

I desember kommer det et nytt mesterskap. Denne gangen er det EM på hjemmebane i Norge. Alle kampene skal spilles i Trondheim – en by Herrem kjenner godt etter åtte år i Byåsen.

– Hvordan forbereder du deg mentalt til å gå gjennom det igjen?

– Nå ha jeg i hvert fall vært gjennom ett. Det som kanskje blir litt annerledes nå, er at det jo er i Norge og tett på. Men mesterskap er spesielt, for mot og far var der jo hele tiden. Nå er det sikkert nesten ingen som får lov til å se på grunn av corona, så det blir nok mange av de samme følelsene igjen. Sånn er det uansett. Jeg tror de kommer til å være sånn så lenge jeg spiller håndball, avslutter hun.

Mesterskapet i Trondheim spilles fra 3. til 20. desember.

