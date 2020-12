Pellegrino sikret tre poeng på overtid i en spinnvill fotballkamp

(Kristiansund - Odd 4–3) Da det så ut som Odd hadde sikret seg ett poeng, smalt det fra Amahl Pellegrino godt inn i overtiden.

Mushaga Bakenga fullførte sitt hat-trick i det klokken passerte 90 minutter, og utlignet for Odd, men kampen var på ingen måte slutt.

For tre minutter på overtid banket Pellegrino inn sitt 25. mål for sesongen, med en sterk avslutning fra skrått hold.

Dermed er han likt med Kasper Junker på toppscorerlisten.

– Det viktigste er at KBK vinner, og så er mål bonus. Selvfølgelig er det ekstra deilig når det er matchvinnerscoringen. Å score 25 mål i Kristiansund er en stor prestasjon synes jeg, sier Pellegrino til Eurosport.

Scoringen sikret tre viktige poeng for Kristiansund, som tar steget opp på den viktige fjerde plassen som gir spill i Europa. Med en kamp mer spilt enn Rosenborg er det to poeng ned til trønderne, før de tar imot Mjøndalen torsdag.

Etter en relativt rolig første omgang smalt det plutselig begge veier rett før pause. Først stanget Mushaga Bakenga gjestene i ledelsen to minutter før pause, før Sondre Sørli utlignet med en praktfull volley i det som var omgangens siste spark på ballen.

I andre omgang sørget enda en Sørli scoring for at Kristiansund hadde snudd kampen. Han hadde ikke scoret siden andre serierunde, men mot Odd noterte Sørli seg for to scoringer.

– Det var helt nydelig. Det var lenge siden jeg scoret sist, så det var deilig, sa Sørli til Eurosport i pausen.

Pellegrino doblet ledelsen kvarteret før slutt, og da så det ut som de tre poengene var sikret for Kristiansund.

Men to nye scoringer fra Bakenga sørget for at Odd slo tilbake, før Pellegrino avgjorde på overtid.

