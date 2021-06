Ruud ute av Wimbledon etter femsetts-thriller

(Jordan Thompson – Casper Ruud 7–6, 7–6, 2–6, 2–6, 6–2) Etter fire timer og fem minutter spill var Casper Ruud Wimbledon-eventyr over for denne gang.

– Det var litt oppoverbakke, men det var ingen dårlig gressmatch av Casper. Han misbrukte sjansene i femte settet og ga fra seg breaket litt for tidlig, sier pappa Christian Ruud til Eurosport.

Treneren mener likevel at sønnen har grunn til å se lyst på fremtiden på grønt underlag.

– Casper skal ta med seg at det ikke er håpløst å vinne på gress. Thompson har mer erfaring på gress og forsvarer seg godt, men jeg synes Casper er i nærheten. Han er ung og det blir mange flere Wimbledon. Det gjelder å glemme det dårlige og ta med seg det gode, sier Christian Ruud.

Både første og andre sett ble ekstremt jevne. Casper Ruud (22) så litt oppgitt ut da Jordan Thompson (27) fikk tre settballer i det andre settet. Australske Thompson trengte bare én.

På stillingen 1–1 i tredje sett hadde Ruud mulighet til å bryte serven til Thompson, og da begynte det å haste for 22-åringen, men han slo ut. Ruud fikk en ny mulighet, men da slo han returen i nettet. Deretter gikk Thompson tett opp mot nettet og lyktes med det. Det sto lenge og vippet på 40–40. Men australieren satte inn 2–1-ledelse med et serveess.

BLID I STARTEN: Jordan Thompson fra Australia møtte Casper Ruud i første runde i Grand Slam-turneringen i Wimbledon. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

Ruud svarte med å ta det neste gamet. Så overtok han og ledet 3–2 i tredje sett, før han satte seg på pausestolen og tok en bit banan. Da hadde kampen vart i to timer og 33 minutter.

Og da løsnet det før Ruud. Han tok fire strake game, og dro det tredje settet lekent i land. Og snakk om å heve seg, etter tre timers spill overtok Ruud. Kjæresten Maria Galligani klappet stadig mer forhåpningsfullt fra tribunen.

Og 20 minutter senere hadde Ruud utlignet til 2–2 i sett, etter at han klinket til med noen voldsomme server.

I siste sett ble australieren for sterk og vant overbevisende 6–2 over det norske håpet.

22-åringen fra Snarøya vant ATP-turneringen i Genéve i mai. Slik så matchballen ut:

Thompson er rangert som nummer 78 i verden. Hans høyeste ranking var 43. plass for to år siden. Ingen av dem hadde gått videre fra første runde på gresset i Wimbledon tidligere. Dette var Thompsons femte forsøk, Ruuds andre. For to år siden tapte Ruud for John Isner. Nå kom Ruud til hovedstaden i England med den fenomenale verdensrankingen nummer 14.

Ruud er en av verdens beste tennisspillere på grus. Han har mindre erfaring på gress. I slutten av mai tok han sin andre turneringsseier på ATP-touren da han slo Denis Shapovalov (22) i finalen i Genève.

Trenerpappa Christian Ruud hadde ikke de aller største ambisjonene foran onsdagens kamp.

– Casper og Wimbledon er ganske ferskt, så han tar en kamp om gangen. Vi er fornøyd for hver kamp han overlever, også gjelder det å spille på seg rutine på gresset. Forhåpentligvis skal han spille Wimbledon i mange år til. Casper blir antageligvis litt bedre for hvert år han er med, sa Christian Ruud til Eurosport før kampen.

Wimbledon er den eldste Grand Slam-turneringen, arrangert for første gang i 1877, men for første gang i 1922 der anlegget ligger i dag, en drøy halvtime med bil fra London sentrum.