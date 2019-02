I TENKEBOKSEN: Hege Bøkko (27) har ikke fått det til på isen denne sesongen. Bildet er fra verdenscupen på Hamar for en uke siden. Fredag ettermiddag går hun 500 meter i distanse-VM i Inzell. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Hege Bøkko: - Usikker på fremtiden

INZELL (VG) Foran sin 500-meter i distanse-VM er Hege Bøkko (27) usikker på om hun kommer til å fortsette skøyte-karrieren etter en sesong preget av nedturer.

– Jeg skal være ærlig og si at jeg ikke har peiling, svarer hun på VGs spørsmål om hun kommer til å fortsette etter at sesongen hennes er over etter sprint-VM i Heerenveen 23. og 24. februar.

Fredag ettermiddag klokken 16.15 går hun 500 meter i VM for enkeltdistanser. Lørdag er det 1000 meter, distansen hun slo gjennom på internasjonalt med 10. plass i Vancouver-OL for ni år siden. Denne sesongen har hun stort sett ikke vært i nærheten av å oppnå liknende plasseringer. OL for ett år siden ble en skuffelse for Hege Bøkko , med 14. plass på 1000-meteren.

– Det er ingen hemmelighet at jeg har slitt i år (denne sesongen), vedgår hun etter den siste treningsøkten fredag foran VM-starten fire timer senere.

Hun påpeker at det er flere norske kvinnelige skøyteløpere som hadde ønsket de kunne ha prestert bedre. Det er ikke bare hun som har vært «halvdårlig». For egen del må hun imidlertid «finne ut» om hun har lyst til å satse på toppidretten; om hun har «hodet på rett plass» til å prestere maksimalt.

– At du er tent nok til å være på det nivået du forventer av deg selv, sier hun med tanke på seg selv.

Hun har veldig lyst til å gå VM på hjemmebane i Vikingskipet neste år. Men ikke i den utgaven hun viste seg frem under verdenscupen samme sted for en uke siden. Hun går ikke inn i dette mesterskapet med alt for høy selvtillit, som hun uttrykker det.

– Dessverre, tilføyer hun.

– Men jeg har bestemt meg for å nyte atmosfæren her, den spesielle stemningen med alle de norske tilskuerne på tribunene. Jeg har prøvd å legge de tankene bort. Man blir ikke bedre av å tenke at man er de-motivert, svarer hun på spørsmål om hun rett og slett skal sette seg ned for å ta en tenkepause om to uker.

– Først skal jeg ta en god ferie for å få tankene over på litt andre ting. Et par måneder der jeg kan koble av og kose meg. Jeg har ikke lyst til å si ja eller nei nå. Det får tiden vise, sier Hege Bøkko.

– Så håper jeg tenningen kommer på plass igjen, tilføyer hun.

PS! Hege Bøkko er eneste norske deltager av 24 startende på 500 meter. Hun går i femte par mot USAs Erin Jackson.