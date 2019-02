KORT SØLV-JUBEL FOR HAAG: Sverige tok OL-søv på stafetten bak Norge i Sør-Korea. Her jubler Stina Nilsson, Ebba Andersson, Charlotte Kalla og Anna Jönsson Haag for sølvet. Foto: Matthias Schrader / TT NYHETSBYRÅN

Anna Jönsson Haag: Hat-SMS fikk meg til å legge opp

SPORT 2019-02-05T23:11:12Z

Den svenske langrennsløperen Anna Jönsson Haag (32) fikk en melding rett etter sølvet på OL-stafetten i fjor som bidro sterkt til at hun ga seg, ifølge Aftonbladet.

Publisert: 06.02.19 00:11

Haag tapte rundt 20 sekunder på førsteetappen mot Ingvild Flugstad Østberg i Pyeongchang. Stafetten endte i en spurt mellom Marit Bjørgen og Stina Nilsson. Bjørgen fikset gullet med en monsterspurt.

Etterpå jublet de svenske damene for sølv.

Syndebukk

Anna Jönsson Haag forteller sin historie i Kanal 5s program «Superstar». Et program i sjangeren «Hver gang vi møtes» for idrettsutøvere.

Haag jublet ellevilt etter OL-sølvet. Så gikk hun til «mixed zone» der utøverne møter pressen.

– Jeg tok opp telefonen. Så dukket det opp en hilsen hvor det står: Nå få du se til å slutte, sier Haag i programmet skriver Aftonbladet og fortsetter:

– Det var så innmari mange mennesker hjemme i Sverige som var skuffet over at vi ikke tok gullet. Jeg ble syndebukken, for ifølge mange skulle ikke jeg vært der og gått den stafetten.

Forrige helg var det NM på ski. Så du dama som gikk med ermene på skidressen brettet opp i kulden?

Sammen med Charlotte Kalla har hun en av de største langrennsprofilene i Sverige. Hun er gift med Emil Jönsson som også la opp etter forrige sesong.

– Jeg er ferdig

32-åringen forteller videre at de svenske damene måtte forsvare laget de gikk OL-stafetten med for snart et år siden, i stedet for å glede seg over sølvet.

– Det er ikke noe man ønsker at noen får oppleve, sier Haag.

I programmet forteller hun at hat-meldingen var en stor grunn til at hun ga seg etter OL-sesongen, ifølge Aftonbladet .

– Jeg våknet to dager etter fellesstarten med skibytte i OL og kjente: Jeg er ferdig, sier Haag i programmet.

Hun ble nummer 29 på tremila i Sør-Korea, mens hun ble nummer 32 på fellesstart med skibytte.

PS! Haag tok OL-gull på stafett i Sotsji i 2014 . under lekene i Vancouver i 2010 tok hun sølv på 15 kilometer fellesstart med skibytte.