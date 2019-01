NEDERLAG: Sander Sagosen fikk kjørt seg i VM-finalen mot Mikkel Hansen & co. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Pipe-sutringen er pinlig

SPORT 2019-01-28

Sander Sagosen tåler aldeles utmerket at det danske publikummet buet mot ham. Det burde norske håndballfans og ekspertkommentatorer også gjøre.

Publisert: 28.01.19 11:26

I det øredøvende lurvelevenet i Boxen i Herning, gjorde patriotiske hjemmefans sitt ypperste for å støtte opp om trener Nikolaj Jacobsens plan om å ta Norges største stjerne ut av kampen.

Det er en del av gamet i internasjonal håndball.

Men i den norske opinionen var reaksjonene overraskende mange og sterke på at publikum buet så intenst mot Sagosen.

Dagen derpå er norsk fordømmelse av oppførselen til danske fans blitt en stor nyhetssak i nabolandet.

Men er dette egentlig så mye å mase med?

En av grunnene til at det tilbakelagte verdensmesterskapet ble så strålende, var det enorme trykket i avgjørende kamper, både i Danmark og Tyskland.

Når hjemmehåpene er i aksjon, båret frem av sine egne, er det en logisk konsekvens at motstanderens stjerne ikke kan vente seg høflig applaus.

Vi kan gjerne mene at überhøflig, kameratslig sportsånd burde være normen på tribunene. Men for opplevelsens del er det vel betydelig bedre med noen ekstra porsjoner med pasjon enn det motsatte.

Strengt tatt er det en kompliment til Sander Sagosen at publikum brukte så mye krefter på å pipe mot ham.

Det er også interessant hvor forskjellig publikums oppførsel ble opplevd fra ulikt hold, og at det IKKE er de norske håndballspillerne som fant grunn til å reagere.

«Slikt er jeg vant til. Slikt skjer hver eneste uke i Champions League. Det påvirker meg ikke på noen måte», uttalte den norske Paris Saint-Germain-stjernen.

Det var heller ingen sutring å spore hos Eivind Tangen, som uttalte følgende til NRK:

– Jeg synes publikummet var veldig bra. Ingenting å klage på. Jeg synes det er helt greit. Det er mye gøyere med et publikum som er engasjert og støtter laget sitt. Så det er bare kult.

Men både en rekke norske håndballfans - og flere ledende kommentatorer - hadde svært liten sans for publikums piping.

TV2s Harald Bredeli skrev for eksempel på Twitter at han ikke skal spise fleskestek på ett år, og mener at buingen mot Norge, og spesielt Sagosen, ikke kler danskene. Samtidig legger han til «kanskje buhu hjelper», med tanke på hvor vanvittig gode Danmark er.

NRK-ekspert Håvard Tvedten kaller det usportslig å bue når kampen reelt er avgjort. Dagbladets sportsleder Pål Marius Tingve er inne på det samme - og mener det er «ikke sjovt, bare trist».

Blir ikke dette bare i overkant hårsårt? Hjemmebanesjåvisme må vi faktisk ta høyde for, og det blir noe litt smått og lettere pinlig over den norske indignasjonen.

I neste mesterskap er Norge blant vertsnasjonene - og Christian Berges mannskap får en strålende sjanse til å revansjere seg.

Da behøves all hjelp som kan oppdrives fra publikum.

Dersom det innebærer et forsøk på å pipe Mikkel Hansen ut av hallen, så tåler nok veteranen det akkurat like godt som Sander Sagosen taklet hendelsen i Herning...