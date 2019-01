DOPINGDØMTE: Aleksej Vojevoda (t.h.) sammen med sin makker Aleksander Zubkov under blomsterseremonien etter toerkonkurransen i Sotsji-OL. Nå er begge dømt for doping. Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Putin-politiker utestengt i to år for doping

Aleksej Vojevoda (38) sitter i det russiske parlamentet for Putin-partiet «Forente Russland». Tirsdag ble han dømt til to års utestengelse for doping under vinter-OL i Sotsji.

Om en stortingspolitiker hadde blitt dømt for doping under et hjemlig OL-arrangement, hadde det trolig vakt bestyrtelse. I Russland ble det knapt nok nevnt da Vojevodas dom fra det internasjonale bobsleighforbundet ble kjent tirsdag.

Vojevoda er definitivt ingen hvem som helst: Han tok gull både i toer og firer i Sotsji-lekene. Seierslagene er for lengst fratatt sine gullmedaljer, og tirsdag kom så dommen om to års utestengelse. Vojevoda har anledning til å anke til den internasjonale voldgiftsdomstolen for idrettssaker, CAS.

Det var i 2016 at Aleksej Vojevoda ble innvalgt i parlamentet som representant fra Krasnodar fylke, der OL ble arrangert. Han sitter i miljøkomiteen i Dumaen – og er selv veganer.

Før han gikk over til bob, ble Vojevoda flere ganger verdensmester i håndbak – og han drev med dette på profesjonelt nivå.

Det internasjonale bobsleighforbundet finner det bevist at Vojevoda var en del av den organiserte dopingjukset opp mot og under Sotsji-OL i 2014. Det er den russiske antidopingorganisasjonen Rusada som melder om dommen i en pressemelding.

For snaut to uker siden fikk fire andre russiske bobsleigh-utøvere tilsvarende dommer: Aleksander Zubkov, Aleksandr Kasjanov, Aleksej Pusjkarev og Ilvira Khuzina.

Vojevoda blir faktisk ikke den første politikeren fra Putins parti i parlamentet som blir dopingdømt. Artur Tajmazov ble i 2017 fratatt sitt gull i bryting (120 kilosklassen) fra Beijing-OL i 2008. Takket være nye analysemetoder ble Tajmazov avslørt for bruk av et ulovlig stoff. Han deltok den gang for Usbekistan.

Dopingdommen får ingen praktisk betydning for Aleksej Vojevoda etter som han har lagt opp som bobkjører. Det er uklart om han fortsatt er aktiv i håndbak.