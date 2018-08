Ruud med herlig comeback og storspill – klar for US Open

(Ruud-Galan 7–5, 6–2) Casper Ruud (19) var i kjempetrøbbel da motstander Daniel Galan (22) hadde to settballer, men så vartet det norske tennistalentet opp med herlig spill og knuste colombianeren.

Publisert: 24.08.18 20:16 Oppdatert: 24.08.18 21:39

– Det var et veldig tøft første sett. Det er varmt og fuktig her, og det første settet er veldig viktig. Jeg avverget et par settballer og var gjennom noen veldig tøffe game mot slutten av settet, og heldigvis vant jeg. Det ga meg selvtillit til å fortsette i andre sett, sa Ruud etter seieren på hardcourten i New York.

Galan, for øyeblikket nummer 184 på ATP-rankingen, brøt Casper Ruud i fjerde game og ledet 3–1. Colombianeren hadde Ruud «på gaffelen», og ledet 5–3 i første sett. Galan hadde to avgjørende baller som han misbrukte.

Da klinket Casper Ruud til og snudde kampen ved å snu fra 3–5 til 7–5 i første sett.

19-åringen vant det nest siste gamet ved å bryte Galan i et monstergame der motstanderen brukte enormt med krefter på å serve.

Ruud fulgte opp med å bryte Galan til 3–2 i andre sett, og så vartet han opp med overlegen tennis mot en spiller som også slet med en vond skulder han fikk behandling for i pausen.

Ruud vant til slutt 6–2 etter å ha servet i land det avgjørende gamet.

Dermed har Ruud vunnet alle de tre kvalifiseringskampene i New York med 2–0 i sett. Han er sikret rundt 450.000 kroner i premiepenger, og den summen øker nesten til det dobbelte hvis han kommer til andre runde.

– Det var en tøff match i starten. Galan servet bra og gjorde få feil. Casper viser styrke, kommer tilbake og får det psykiske overtaket på Galan. Det klarer han å holde oppe i andre sett, og det er jeg veldig fornøyd med, sier pappa og trener Christian Ruud til Eurosport.

Ruud har nå kvalifisert seg for tre Grand Slam-turneringer i år. Han kom til andre runde i Australian Open i januar , andre runde i French Open i mai og foreløpig første runde i US Open.

Det var bare Wimbledon-kvalifiseringen i sommer 19-åringen misset. Han er ranket som nummer 143 på ATP-rankingen, men kommer til å klatre når den oppdateres.

– Det er nå det begynner, men vi må ha lov til å være fornøyd med å kvale inn i den tredje Grand Slam-turneringen for året, sier Christian Ruud til VG.

– Dette er en god prestasjon av Casper, uansett hvordan det går i neste kamp. Han trives på dette underlaget, og spiller aggressiv tennis, mener faren.

– Når han spiller så aggressivt med forehand, blir det vanskelig for motstanderen å forsvare seg mot det, forklarer pappa Ruud.

– Jeg drømmer om at Casper møter en typisk grusspiller i 1. runde, sier Jan Frode Andersen.

– Jeg håper at han slipper de verste gutta nå. Han har en gigamulighet til å spille seg inn blant de 100 beste i høst, og derfor er trekningen ekstremt viktig nå. Uansett – dette er en 19-åring som kvaler inn til tre av de fire største turneringene i året. Det er som en afrikaner som skulle gjøre det bra i ski-VM. For Norge er ingen tennis-nasjon. Dette er helt rått, roser Andersen.

Det er foreløpig ikke avgjort hvem Ruud møter i første runde.

– Jeg vant en kamp både i Australian Open og i Roland-Garros. Jeg håper å gjøre det her også, om mulig, men første steg var å ta seg til hovedturneringen. Jeg er veldig fornøyd med spillet mitt i kvalifiseringen, sa Ruud til NTB fredag kveld.

PS! Christian Ruud, som fyller 46 år i dag, kvalifiserte seg for hovedturneringen i US Open syv ganger. To ganger kom han til andre runde – i 1997 og 1999.