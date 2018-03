Carlsen-Caruana møtes lørdag: – Det er litt annerledes nå

RIVALER: Fabiano Caruana (t.h.) intervjuet i forbindelse med møtet med Magnus Carlsen (bak) i St. Louis i høst. Til venstre Carlsens trener Peter Heine Nielsen. Med ryggen til Maurice Ashley. Foto: Lennart Ootes, Grand Chess Tour

Denne uken ble det klart at de skal møtes i VM-match i november. Allerede lørdag møtes de i Karlsruhe: Magnus Carlsen (27) mot Fabiano Caruana (25).

Som ved en skjebnens ironi ble de trukket sammen i første runde av Grenke-turneringen.

– Det er klart at møtet nok er litt annerledes nå som de skal spille VM-match. Det er litt mer prestisje på spill, sier Espen Agdestein , Carlsens manager.

– Det er litt av en start. Normalt er man jo litt forsiktig i første runde, men begge spillere er knallharde fightere, så det blir veldig spennende å se hvordan det partiet vil utvikle seg, sier Agdestein.

Carlsen og Caruana har spilt mot hverandre i første runde også i St. Louis i høst, i London i desember og i Wijk aan Zee i desember. Alle disse tre partiene har endt med remis.

Tarjei J. Svensen, redaktør for nettsiden mattogpatt.no , minner om at det fortsatt er lenge igjen til VM-oppgjøret mellom de to:

– Jeg tror ikke nødvendigvis at dette partiet i seg selv blir annerledes, for det er fortsatt lenge igjen, og de skal møtes etter dette også. Men hvis Carlsen scorer bra i de partiene, tror jeg det kan ha betydning.

– Nå er ikke Caruana kjent for å la seg påvirke av slikt. Han mangler ikke selvtillit og vet at han kan slå Carlsen om han spiller på sitt beste. Men hvis han går gjennom de to-tre møtene uten å slå Magnus, så vil det jo ligge i underbevisstheten at han ikke har slått ham på over tre år. Det er fordel Magnus, fastslår sjakk-redaktøren.

Fabiano Caruana avgjorde i begynnelsen av denne uken kandidatturneringen ved å vinne sine to siste partier. Sergej Karjakin slo Caruana i det tredje siste partiet og lå an til å bli Carlsens VM-motstander igjen, men amerikaneren slo voldsomt tilbake ved å vinne to partier på rad, mot Levon Aronian og Aleksander Grisjtsjuk.

Magnus Carlsen kommer uthvilt til Grenke-turneringen fra treningsleir på varmere breddegrader.

Hvem han har hatt med seg der, er imidlertid en godt bevart hemmelighet.

Caruana på sin side kommer rett fra den ekstreme tøffe kandidatturneringen, og har neppe rukket å lade batteriene.

Magnus Carlsen skal ha et voldsomt program fram mot VM-matchen. Det er allerede klart at han skal spille Shamkir-turneringen i Aserbajdsjan rett etter Grenke-turneringen, og deretter følger Norway Chess (27. mai-8. juni). Til sommeren skal han spille Biel-turneringen i Sveits.

PS: Foruten Carlsen og Caruana, deltar disse i Grenke-turneringen: Levon Aronian, Maxime Vachier-Lagrave, Viswanathan Anand, Nikita Vitjugov, Arkadij Naiditsch, Hou Yifan, Georg Meier og Matthias Bluebaum.