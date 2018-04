LEGGER OPP: Ole Einar Bjørndalen annonserte hjemme på Simonsranda tirsdag at han legger geværet på hyllen. Det ble en rørende opplevelse for både hovedperson og fremmøtte. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

«Kongene» hyller Bjørndalen: – Endelig kan vi dra på chartertur

Publisert: 04.04.18 16:27

Tirsdag abdiserte skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen (44). VG har snakket med flere andre norske «konger». Les deres rojale hilsener til Bjørndalen.

Johannes Høsflot Klæbo (21) – OL-konge

Reiste hjem fra OL i Pyeongchang med tre gullmedaljer.

– Det var overraskende å høre at en av våre største idrettsprofiler gir seg. Jeg vil takke deg Ole Einar for de magiske idrettsøyeblikk du har gitt oss. Du både har vært og er til stor inspirasjon for meg. Du er velkommen til Byåsen og Trondheim når det måtte være. Johannes.

Kjetil André Aamodt (46) – Alpintkonge

20 mesterskapsmedaljer fra OL og VM og tidenes mestvinnende alpinist.

– Hei Ole! Grattis med en fantastisk karriere! Livet på den andre siden er minst like bra. Lykke til!

Bjørn Dæhlie (50) – Langrennskonge

Langrennskonge med 17 mesterskapsmedaljer fra OL og VM.

– Kjære Ole Einar. Godt jobbet og takk for vanvittige år. Velkommen til hverdagslivet, du vil oppdage at det å ikke måtte trene to ganger om dagen gjør godt.

Svein Østvik (56) – Kongen av Mallorca

TV-personligheten er også bedre kjent under kallenavnet Charter-Svein.

– Endelig kan vi dra på chartertur, Ole Einar. Karaoke har ingen aldersgrense. Skål!

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (52) – Saltokonge

Driblefanten på 168 cm ble ironisk kalt «luftens baron» og feiret sine mål med å ta salto.

– Til den største olympier, og en av de største idrettsutøvere Norge har hatt. Nå kan du sette børsa i stativet og finne frem pulken, og studere den vakre naturen du til nå bare har spurtet gjennom. Ladegrep byttes ut med bleieskift og du kan nå klappe deg på skulderen å si til deg selv: Du har klart deg bra, Ole Einar!

Terje Formoe (68) – Kongen på de syv hav

Artist, forfatter og kanskje best kjent som Kaptein Sabeltann.

– Jeg, selveste Kaptein Sabeltann, har hørt ryktene som går om kong Bjørndalen. Ingen annen landkrabbe har samlet så mye gull som ham, sies det. Og han skal være en fremragende skytter. Respekt og hiv o’ hoi!

Tore Halvorsen (68) – Dansebandkonge

Frontfigur i bandet Ole Ivars.

– Ole Einar har gitt så mye underholdning at ord blir fattige. Vil vi noen gang få en maken, eller vil han for bestandig være kongen over alle konger?

Kjell Elvis (59) – Kongen av rock n’ roll

Norges mest kjente Elvis-imitator.

– Even if the king has left the building, you will still be in our hearts forever. To the greatest sportsman: you are still the king! Hilsen Kjell Elvis.

Anders Baasmo Christiansen (42) – Skuespillerkonge

Prisvinnende skuespiller som blant annet har spilt kongen i Spelet om Heilag Olav og spilte kronprins Olav i spillefilmen Kongens nei.

– En vanvittig epoke er over, en bragd av en karriere, en forbilledlig atlet som har nedkjempet utfordrer etter utfordrer helt siden Bresjnevs dager. I alle fall siden Dratsjovs. Takk Ole Einar, for uforglemmelige øyeblikk. Simostrandas skål!

Petter Northug (32) – «Kæm e kongen?!»

13 VM-gull, to OL-gull, Tour de Ski-vinner og mannen bak det ikoniske sitatet «Kæm e kongen?» etter at Norge vant stafetten i verdenscupåpningen i Gällivare 2008. Tirsdag skrev skiesset følgende melding til Bjørndalen på Facebook:

– Du er en ENORM idrettsutøver Ole Einar! Takk for mange gode sportsøyeblikk!

