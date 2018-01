PREGET: Nora Mørk, her i aksjon for Norge i desember, tar spredningen av de private, stjålne bildene svært tungt. Foto: Delebekk, Bjørn S.

NFF med Mørk-advarsel til norske landslagsspillere

Publisert: 19.01.18 11:32

SPORT 2018-01-19T10:32:00Z

Norges fotballforbund sendte i går ut en epost om Nora Mørk til samtlige spillere på 15 norske landslag.

Det skjer etter at det har kommet meldinger om at de private, stjålne bildene av håndballspilleren har sirkulert i idrettsmiljøer i både Norge og Danmark .

Mørk opplever situasjonen som svært krevende og er preget av det som har skjedd. Hun er også mektig irritert på ledelsen i Norges håndballforbund for deres håndtering av saken, og vurderer å droppe videre landslagsspill.

– Vi registrerer at de private bildene blir distribuert også i idrettsmiljøet. Vi mener det er riktig å understreke viktigheten av å ikke lagre eller spre private bilder. Det er straffbart, og et overgrep mot den det rammer. Vi har ingen grunn til å tro at disse bildene sirkulerer blant våre spillere, men vi er opptatt av å minimere sjansen for at det skjer. Slett bildene umiddelbart og meld fra til oss, er derfor vårt budskap til spillere som eventuelt mottar private bilder, sier NFF-direktør Svein Graff til VG.

Tidligere denne uken fikk Norges ishockeyforbund ros av pappa Morten Mørk for måten de håndterte et varsel på i desember. Et U20-landslag ble konfrontert i garderoben rett etter en VM-kamp, samtidig som man holdt møte A-landslaget under en samling på Hamar.

Nå forsøker også Norges fotballforbund å være i forkant, selv om man ikke har grunn til å mistenke noen for å ha gjort noe galt:

– Det er viktig at idrettsmiljøet står opp i fellesskap når en av våre egne blir utsatt for overgrep på denne måten. Vi håper og tror den store oppmerksomheten denne saken har fått er til skrekk og advarsel. Å stjele private bilder og dele dem er en grov krenkelse, men dessverre også utbredt, sier Graff.

Dette er meldingen norske landslagsspillere i fotball mottok torsdag kveld:

«Besittelse og spredning av private bilder

Norges Fotballforbund ønsker å informere alle våre utøvere om at det er totalt uakseptabelt å være i besittelse av eller å videreformidle private bilder av håndballspilleren og idrettskollega Nora Mørk eller andre utøvere.

Det er straffbart å spre private bilder på nett, og vi har alle et moralsk og menneskelig ansvar. Saken er en enorm belastning for Mørk, og vi er pliktige til å ikke øke belastningen ytterligere.

Flere personer har som kjent mottatt disse bildene – også i idrettsmiljøet. Vi har ikke kjennskap til at noen landslagsspillere i fotball er i besittelse av bildene eller har bidratt til å spre dem.

Dersom noen har mottatt bildene må de slettes umiddelbart, og vi ønsker at dere melder fra til Norges Fotballforbund omgående.

Personer som laster ned de private bildene, deler dem, oppgir lenker hvor de er tilgjengelige eller på annen måte beskriver hvor de kan finnes, risikerer søksmål og straffeforfølgelse.

Så langt er 15 personer saksøkt for å ha spredt bilder av Nora Mørk.»

