Han var Norges ledestjerne i storseieren - sjekk børsen

Publisert: 16.01.18 22:15

(Norge - Østerrike 39–28) Kristian Bjørnsen scoret ni mål på elleve skudd og får ni poeng av ti mulige.

Han var Norges beste i den siste kampen før mellomspillet. Den endte med ellevemålsseier mot gruppejumbo Østerrike.

– Jeg synes det var bra. Jeg får mange baller og jobbe med. Mange gode sjanser som skal settes i mål. Jeg har en straffebom og en bom til som irriterer meg litt, men det var en bra kamp alt i alt, sier Bjørnsen til VG om kampen.

Sander Sagosen og Harald Reinkind for også gode karakterer for sine opptredener tirsdag kveld.

39–28-seieren gjør at Norge går inn i mellomspillet med to seire og et tap.

Sjekk VGs børs under, og sett din egen karakter på de norske spillerne etter storseieren tirsdag kveld.

