Kilder til VG: Skistjernen trekker seg fra dopingkomiteen

Den tidligere langrennstoppen Beckie Scott (44) er i ferd med å trekke seg fra WADA-komiteen som fredag anbefalte at Russland blir tatt inn i varmen igjen.

Publisert: 15.09.18 21:22 Oppdatert: 15.09.18 21:51

Det får både VG og den kanadiske TV-kanalen CBC bekreftet fra kilder. Også BBC skriver dette i en artikkel lørdag kveld.

Den WADA-oppnevnte komiteen CRC (Compliance Review Committee) anbefalte i et kontroversielt vedtak fredag å anbefale WADA å gjeninnsette Russland som fullverdig medlem av antidopingorganisasjonen.

Styret i WADA (Verdens antidopingbyrå), der norske Linda Hofstad Helleland er visepresident, skal stemme over saken torsdag.

VG har fått tilgang til vedtaket i komiteen. Ut fra det fremgår det at komiteen har vært delt i sitt syn på om Russland bør tas inn i varmen igjen. Mye tyder på at Beckie Scott har tilhørt mindretallet i den seks medlemmer store komiteen.

Ifølge pressemeldingen fredag mener WADA at Russland nå har oppfylt de to gjenværende betingelsene for å få tilbake sine rettigheter som WADA-medlem:

1. Anerkjenne at det har vært statlige organisert doping i Russland.

2. Gi full tilgang til dopinglaboratoriet i Moskva - og de dokumentene som har vært lagret der.

Selv om Beckie Scott nå trekker seg fra denne komiteen, vil hun - ifølge CBC - fortsatt være leder i utøverkomiteen i WADA.

Likevel må det ses på som en protest fra utøverne at Scott trekker seg. Allerede torsdag skrev britiske toppidrettsutøvere et brev til WADA der de mente at det ville være en «katastrofe» for idretten om Russland kommer tilbake i varmen.

Etter det VG forstår kommer det lørdag eller søndag en uttalelse fra utøverkomiteen der de klart går mot at Russland gjeninnsettes.

Et tydelig presset WADA offentliggjør lørdag kveld en pressemelding der også alle dokumenter til saken legges ut. WADA skriver der at begge parter må vise en viss fleksibilitet for å komme fram til det som alle ønsker: Rene russiske utøvere i internasjonale konkurranser. Antidopingbyrået understreker samtidig at det ikke er aktuelt å gi Russland tilbake sin status om WADA ikke får full tilgang til datamaterialet fra Moskva-laboratoriet.

I brevet til WADA skriver den russiske sportsministeren Pavel Kolobkov at det skal skje i motsatt rekkefølge: Først skal Russland gjeninnsettes, så skal de gi full tilgang til laboratoriet og datafilene der.

Den gamle hekkekongen Edwin Moses sier til New York Times’ søndagsutgave at WADAs troverdighet henger på hva de bestemmer seg for i denne saken.

Lederen for USADA (USAs antidopingbyrå), Travis Tygart, sa fredag at «det stinker» av anbefalingen til WADA-styret om å si ja til russerne.