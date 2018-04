FRUSTRERT: «Ohi» Omoijuanfo håper Stabæk kan finne tilbake til spillegleden i laget. Da kommer også poengene, tror 24-åringen. Her er han fotografert i onsdagens møte med Start hvor han var misfornøyd med en avgjørelse tatt av dommer Tommy Skjerven. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

«Ohi» om Stabæk-situasjonen: – Vi må finne tilbake spillegleden

Publisert: 26.04.18 10:24

NADDERUD (VG) Stabæk sliter i bunnen av Eliteserie-tabellen, og har fortsatt ikke vunnet i serien i 2018. «Ohi» Omoijuanfo (24) merker at det er tungt.

– Vi spiller fotball fordi det er gøy. Det er det vi må huske på i slike perioder. Vi må finne tilbake til spillegleden, sier «Ohi» Omoijuanfo til VG.

– Hvordan skal dere finne den?

– Ved å huske at det er det her vi synes er gøy, og man elsker denne sporten. Og vi er heldige som tjener penger på dette.

Nok en gang måtte han svare for et poengtap for Stabæk. I kampen mot Start ga han laget ledelsen 1–0, og det gikk mot årets første Eliteserie-seier, men en sen utligning ødela .

– Det var spillemessig et steg i riktig retning. Så det må vi ta med oss.

Halvparten så mange

Stabæk trenger seire, og de trenger mål. Etter seks kamper i fjor lå de på tredjeplass og hadde scoret tolv mål i seriespillet. I år har de halvparten så mange, og ligger i bunn i stedet.

– Den største forskjellen er at jeg synes vi var mer lekne i fjor. Det har manglet litt, sier «Ohi».

– Får dere nok å jobbe med?

– Ja, så lenge vi fortsetter å skape mer og å spille fremover og tør, så må vi der fremme sette sjansene.

Stabæk hadde mye ball mot Start, likevel ble det få avslutninger og mye spill ute på siden av 16-meteren.

– Jeg er helt enig i det. Vi må jobbe med å få ballen inn i boksen, sier trener Toni Ordinas.

Endelig hjemme

Grunnet utsettelser har Stabæk kun spilt to av de første seks kampene på hjemmebane. Både «Ohi» og Ordinas tror det kommer poeng nå som de er «tilbake» på Nadderud.

– Helt klart. Selvtillit, supporterne og trykk hjelper oss, sier «Ohi»

Ordinas er enig, og håper snart de klarer å vinne tette kamper.

– I dag fikk vi bekreftelsen på at vi mangler den lille x-faktoren. Den dagen vi vinner denne typen kamper, så kommer poengene.

Stabæk møter Lillestrøm hjemme mandag.

– Da møter vi gamleklubben min, da er hvert fall jeg motivert. Så den skal vi ikke tape, sier «Ohi».

– Må dere ha en seier snart?

– Ja. Men vi stresser ikke.

