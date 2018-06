ADVARER: Ranheims daglige leder, Frank Lidahl, er klar på at ingen spillere forsvinner på billigsalg fra Ranheim. Med ryggen til står Christian Eggen Rismark, en av spillerne som fort kan være ønsket av andre klubber. Foto: Therese Alice Sanne

Ranheim-sjefen advarer: - Vi er ingen billigbutikk hvor man kan forsyne seg fritt

Publisert: 22.06.18 09:58

Sølvplass på tabellen har gjort Ranheim-spillere hete på overgangsmarkedet, men daglig leder Frank Lidahl utelukker spillerflukt fra Extra-Arena i sommer.

– Vi er ingen billigbutikk hvor klubber bare kan komme å forsyne seg med spillere, advarer daglig leder Lidahl.

Ranheim-sjefen har nylig uttalt til Adresseavisen at de forventer å bli behandlet med respekt i forbindelse med et bud fra Brann på midtbanespiller Kristoffer Løkberg (26), som ifølge avisen skal ha vært på under 300.000 kroner.

Kristoffer Løkberg Alder: 28 Posisjon: Midtbane Klubb: Ranheim Tidligere klubber: Strindheim og Sheffield United.

– Føler dere Brann har vist manglende respekt i forbindelse med budet på Løkberg?

– Nei, det er mer generelt ment, som en folkeopplysning for tiden fremover. Hver klubb har sin rett til å mene hva de vil, jeg forbeholder meg den retten på vegne av Ranheim, svarer Lidahl.

Skal unngå spillerflukt

I tillegg til Løkberg som det nå er bud på, er Daniel Kvande, Michael Karlsen, Øyvind Storflor, Simen Sandmæl og Jacob Tromsdal på utgående kontrakt.

Samtidig kan fort flere spillere være ønsket av andre klubber etter at de semiprofesjonelle fra Trondheim ligger på 2. plass etter 13 kamper. Søndag møter de kriserammede Strømsgodset.

Onsdag kveld kunne Eurosport melde at Ranheim var enige med Rosenborg om en overgang for Mads Reginiussen, men at midtbanespilleren valgte å bli i Ranheim.

Lidahl forteller at det ikke har vært noen konkret interesse for spillere utenom Løkberg, men at han ønsker å være i forkant med å kommunisere Ranheims standpunkt foran både det kommende overgangsvinduet i sommer, og senere.

– Vi merker at flere ser til oss når vi ligger så høyt. Vi skal selvsagt slippe spillere videre, det handler om rett pris og tidspunkt, men vi har ikke til hensikt om å miste mange spillere. Vi er nye i dette, og må få kommet inn i det slik at vi får mulighet til å planlegge. På den måten vil det ofte bli noen sin tur til å dra videre, samtidig er det mange som skal bli, kontinuitetsbærere vil alltid være viktig for å bli en bedre klubb, slår Ranheim-sjefen fast.

Løkberg: - Ingen kommentar

VG har vært i kontakt med Kristoffer Løkberg angående interessen fra serieleder Brann. Han vil ikke uttale seg så lenge klubbene ikke er enige.

– Programforpliktet til å si ingen kommentar, sa en munter Løkberg til VG.

Midtbanespilleren står med fire mål og fire målgivende for Ranheim så langt denne sesongen.