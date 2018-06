Sveriges VM-spion: Sør-Korea forsøker å lure oss

Zlatan-frie Sverige skjelver kanskje ikke i buksene, men blir åpenbart bragt litt ut av fatning over at Sør-Korea angivelig tyr til ekstreme tjuvtriks foran VM-premieren mandag formiddag.

– Jeg har nok aldri vært med på noe liknende. Det er helt ubegripelig, sier det svenske VM-lagets såkalte spion Lasse Jacobsson til Aftonbladet .

– Jeg gjenkjenner jo spillerne uansett, tilføyer og understreker han.

Bakgrunnen for det som på svensk omtales som «fulspel» (juks og fanteri):

Kampen og metodene for å finne ut av motstanderens alle taktiske planer - og forvirre dem - har vært og er innbitt foran VM. De forskjellige lagene bruker store ressurser for å finne ut av hvilke «triks» lagene som venter på den andre banehalvdelen har i ermet.

Sør-Koreas antispion-triks Aftonbladet har satt opp en liste over det svenskene mener er skitne (fulspel) spion og antispion-triks fra Sør-Koreas side foran VM-premieren mandag klokken 14.00: # Sør-Korea har lagt sin treningsleir til St. Petersburg fordi den er «spionsikker». # Sør-Koreas trener Shin Tae-Yong skal i vår ha uttalt at de hentet inn alle mulige opplysninger om Sverige, inkludert de svenske spillerne privatliv. # Han skal ha ment at tekniske/teknologiske hjelpemidler som TV-bilder og statistikk ikke er til hjelp for Sør-Korea: De er nødt til å slå motstanderen ved hjelp av ett eller to taktiske hovedtrekk. # Sør-Korea har benyttet fem forskjellige spillesystemer de seks siste kampene. # 7–19–13–13–11–7: Draktnumrene stjernespilleren Heung-Min Son har brukt i de siste treningskampene. «Nummerleken» har vært praktisert av flere spillere. # Da Sverige spilte mot Peru i Göteborg foran VM, satt Shin Tae-Yong og hans assistent Cha Doo-Rii på vanlige tilskuerplasser. De hadde ikke meldt fra til det svenske forbundet om sin tilstedeværelse, hvilket er kutyme. # Da Sør-Korea spilte mot Senegal i sin siste kamp foran VM i Østerrike, ble kampen spilt for tomme tribuner. Publikum og observatører fra VM-motstandere var ikke velkomne. Vakter patruljerte arenaen. Sør-Korea tapte 0–2.

Sverige, uten omstridte Zlatan Ibrahimovic, er intet unntak. Mannskapet til trener Janne Andersson skal spille mot Sør-Korea (kalt Taegeuk Warriors), som ledes av trener Shin Tae-Yong fra sidelinjen og storstjernen Son Heung-Min (Tottenham) på banen, mandag klokken 14.00 (kampen vises på NRK).

I oppkjøringen og treningskampene har blant annet Shin Tae-Yong utstyrt Son Heung-Min og Sør-Koreas kaptein Ki Sung-Yeung (Swansea) med en rekke ulike draktnummer. Førstnevnte har hatt 7, 19, 13 og 11 på ryggen, sistnevnte 22, 24, 4 og 16.

Alt gjort i den hensikt å forvirre «spionene», slik Sveriges Lasse Jacobsson ser det.

– Det er interessant og utfordrende. Jeg har sett dem så mange ganger nå at jeg gjenkjenner spillernes utseende og bevegelsesmønster. Jeg blir ikke lurt av det, svarer han på spørsmål om hva han mener om det.

Og så sier han det han er sitert på innledningsvis: «Ubegripelig».

– Du kommer ikke til å finne noe liknende blant de 31 andre VM-nasjonene, hevder Lasse Jacobsson.

Ifølge Aftonbladet bekrefter sørkoreanske journalister at Shin Tae-Yongs «nummerlek» det siste halvåret er bevisst, og litt desperat fordi han er presset som følge av svake resultater foran VM, samt skader og spillere som åpenbart ikke er i den formen de burde være.

Når det gjelder Sverige har Shin Tae-Yong sørget for å fyre litt ekstra opp under forpostfektningene. Da det ble kjent at det var ganske lett å se hva Sverige drev med under sine treninger, på tross av «stengt trening», uttalte Shin at han ikke hadde vurdert å sende spioner for å se nærmere på Janne Andersson & co.

– Men vil folk hjelpe oss, ser jeg gjerne at de tar bilder og filmer Sveriges treninger, og sender det til oss, sa Shin Tae-Yongs.

VGs tips: Svensk seier

Sverige har ikke scoret siden i 1-2-hjemmetapet for Chile i mars. Og ikke vunnet i offisielle matcher siden de slo Italia i november (1-0). De to siste oppvarmingskampene endte sågar 0-0. Sør-Korea er ikke akkurat i knallform de heller. De har spilt en haug med treningskamper i vår, men bare seiret i én av dem (1-1-4).

Sør-Korea har mye rutine i bunn ettersom nasjonen har deltatt i hvert eneste VM-sluttspill fra 1986. Men spiller for spiller er laget det svakeste i gruppe F, og det bør Sverige kunne utnytte.

Vi lander på seier til Söta bror til 2,00 i odds . Spillestopp er 13.55, og kampen kan du se på NRK1.

