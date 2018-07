MÅ HEVE SEG: Casper Ruud har slitt i tre turneringer etter French Open der dette bildet er fra. Nå må han klatre på U21-rankingen for å kvalifisere seg til turneringen i november. Foto: Alessandra Tarantino / TT NYHETSBYRÅN

Ruud sikter seg inn mot lønnsom turnering: - Snakk om store summer

Publisert: 08.07.18 11:51

SPORT 2018-07-08T09:51:54Z

Casper Ruud (19) ligger helt på vippen til å komme seg med i «Next Gen ATP Finals» i Milano i november. I den prestisjetunge juniorturneringen er det muligheter for solide pengepremier til verdens beste tennistalenter.

Dette er Next Gen-rankingen per 5. juli 2018 – alder i parentes: 1. Alexander Zverev (21), Tyskland 3495 poeng 2. Denis Shapolavov (19), Canada 865 3. Stefanos Tsitsipas (19), Hellas 857 4. Frances Tiafoe (20), USA 730 5. Alex de Minaur (19), Australia 615 6. Taylor Fritz (20), USA 573 7. Jaume Munar (21), Spania 466 8. Andrej Rublev (20), Russland 440 9. Casper Ruud (19), Norge 327 10. Hubert Hurkacz (21), Polen 318 11. Reilly Opelka (20), USA 299 12. Marc Polmans (21), Australia 273 Kilde: atpworldtour.com * Zverev er ranket som nummer tre på ATP, og kommer trolig ikke til å spille juniorturneringen. De syv beste i november er direkte kvalifisert, og den åttende plassen går trolig til en italiensk spiller på såkalt «wildcard».

– De aller fleste under aldersgrensen ser frem til å komme med i Milano. Det spilles ikke om ATP-poeng, og er ikke gunstig for rankingen, men det er mye prestisje der, sier Casper Ruud til VG.

«Next Gen ATP Finals» arrangeres for andre år på rad, og det er altså en egen avslutningsturnering for de syv høyest rangerte spillerne som er 21 år eller yngre. I tillegg er det et «wild card», som trolig deles ut til en spiller fra arrangørlandet Italia.

Det er rett og slett juniorutgaven av ATP Finals, som arrangeres i London og markerer slutten på sesongen. I seniorturneringen er det 8 millioner dollar i potten, mens Next Gen-spillerne kjemper om nærmere 1,3 millioner dollar. Vinneren er sikret 235.000 dollar , og kan i tillegg sikre seg flere bonuser.

– Det er ganske store summer det er snakk om, og jeg har jo selvfølgelig lyst til å være med, sier Ruud.

Da må han klatre på rankingen utover sommeren og høsten, for akkurat nå er Ruud på niendeplass. Trolig holder det med åttendeplass, ettersom tyskeren Alexander Zverev ligger an til å bli med i seniorturneringen – 21-åringen er akkurat nå ranket som nummer tre i verden.

– Han spilte ikke Next Gen-turneringen i fjor, og jeg regner med at han står over nå også. Men det er mange gode spillere likevel, og det blir tøft. Det er flere av de på rankinglista over meg der jeg gjerne skulle ha møtt igjen, sier 19-åringen.

Han nevner den jevngamle grekeren Stefanos Tsitsipas, som han slo på vei til finalen i U14-EM i 2012, og tapte for i finalen av en juniorturnering i 2016. Tsitsipas er for øyeblikket ranket som nummer tre på Next Gen-lista, og 35 på ATP-rankingen.

– Det blir et rotterace for å komme seg opp blant dem som kvalifiserer til Milano. Det blir veldig spennende å se om Casper klarer det de neste månedene, sier pappa og trener Christian Ruud til VG.

– Det er mange gode spillere foran ham på lista, men det er en del av de bak også som er farlige. Det er vanskelig å peke ut hvem han kan slå, men Alex de Minaur har han jo møtt og slått tidligere i år , sier Ruud senior som har veldig sansen for at turneringen blir arrangert for andre år på rad.

– Dette er et veldig riktig grep for å få frem neste generasjon. De blir litt «hypet» opp, får tid på TV-skjermen og en forsmak på et liv som tennisstjerner, mener Ruud senior som synes det er spennende at det testes ut nye måter å avvikle kampene på.

Blant annet spilles det fem sett med førstemann til fire games i hvert sett.

Første utfordring for Ruud nå blir ATP Challenger-turneringen i Braunschweig neste uke. Deretter er det Swedish Open i Båstad der nordmannen har fått «wildcard». Så blir det ATP 500 i Hamburg, og trolig to turneringer til før US Open i New York i august.

At han nå har tapt første kamp i tre turneringer på rad etter French Open bryr ikke unggutten seg så veldig mye om,

– Jeg har fått noen dager hjemme i Norge nå, trent godt, slappet av litt og ladet batteriene. Det føles bra nå, og jeg tror dette blir en bra sommer på tennisbanen. At jeg røk tidlig ut av Wimbledon hadde jeg regnet med, og nå tror jeg at jeg har fått finpusset på et par ting som gjør meg ekstra skarp fremover, sier Ruud.