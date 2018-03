Sparta-kaptein ut mot dommerne etter tap: - Blir j*vlig frustrert

Publisert: 16.03.18 22:09

2018-03-16

(Sparta Sarpsborg – Lillehammer 2–3) Sparta ledet 2–0, men Lillehammer kom tilbake og vant det første semifinaleoppgjøret mellom lagene i NM-sluttspillet. Etter kampen var ikke Sparta-kaptein og landslagsspiller Niklas Roest(31) nådig i beskrivelsen av dommernes innsats.

Kanadiske Brett Cameron avgjorde kampen etter over tre timer med ishockey i Sparta Amfi.

Publikum fikk det de kom for – nemlig «sluttspillhockey». Taklinger, gruff, scoringer og sjanser frem og tilbake gjorde dette til en intens og spennende aften i Sarpsborg.

Men dommerne tok sin del av fokuset i etterkant.

TV-bildene viste en soleklar offiside på Lillehammers 1–2-redusering. Kun til etterpåklokskapens nytte, da det aldri ble avblåst. Etter kampen kunne man likevel se at Sparta-kaptein Nicklas Roest var borte hos dommerkvartetten for å si sin mening om enda flere situasjoner. Sparta fikk også en scoring annulert i innledningen av kampen.

– Man blir irritert når det første målet de scorer er soleklart offside. Vi får også en annulering som jeg ikke skjønner noe av. Den siste (scoringen) sier også gutta at det er soleklar offside, sa landslagsspilleren i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

Han fikk så se TV-bildene av den første scoringen.

– Jeg trenger ikke se, jeg veit det er kjempeoffiside. Vi fikk ikke noe hjelp i dag. Så derfor følte jeg at jeg måtte si fra etter matchen, fortsatte 31-åringen fra Oslo.

– Rett etterpå blir man j*vla frustrert. Gutta sier den siste også er offside, men vi får bare drite i det. Det er ikke derfor vi taper. Skulle bare ønske dommerne gjorde noen feil i vår favør og.

Jevnspilt batalje

Kun tre poeng skilte de to lagene i seriespillet der Sparta ble nummer to og Lillehammer tre. Det så ut som det var langt større avstand i innledningen av den første NM-semifinalen mellom lagene, hvor vertene fra Sarpsborg gikk ut i hundre.

I Spartas andre mulighet i spill fem-mot-fire kom kampens første mål. Sarpsborgs hjemvendte «sønn» Tomm Kristiansen lurte pucken inn til 1–0 foran 1913 tilskuere. Veldig fortjent, selv om L.I.K.-målvakten fint kunne avverget den scoringen.

– Jeg har vært dårlig i kvartfinalene. Jeg klarte ikke å score mål og sånn, så det var deilig å sette denne, sa Kristiansen i et intervju vist på TV 2 før den andre perioden.

Der fortsatte Sparta i samme tempo, og det gikk bare ett minutt og 53 sekunder før Greg Wolfe satte 2–0.

Kom tilbake

Da begynte Lillehammer endelig å skjønne at de faktisk spiller for en NM-finaleplass denne våren. De kjempet seg inn i kampen, og fikk en litt heldig scoring ut av det – Stephan Vigiers skudd gikk inn via et Sparta-bein. TV-bildene viste, til kun etterpåklokskapens nytte, at det burde vært blåst for offside i forkant av målet.

I tredje periode så bortelaget så mye bedre ut enn i den første delen av kampen. Lillehammer skapte langt fler sjanser enn før – og fikk uttelling. Jacob Lundell Noer ble spilt fri, og 2–2 på måltavlen var et faktum.

Kampen gikk til «sudden death». Der avgjorde altså Lillehammer da Brett Cameron til slutt fikk pucken forbi Samuel Ward.

– Jeg føler vi er et bedre lag og bedre trent. De var heldige i dag, men vi er klare igjen på søndag, forsikrer Niklas Roest på TV2-sendingen.

Status etter 1. kamp:

Storhamar - Frisk Asker 1–0 i kamper (best av sju) - neste kamp lørdag 18:00

Sparta Sarpsborg - Lillehammer 0–1 i kamper - neste kamp søndag 15:00