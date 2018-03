ATTRAKTIV: Det finnes interesse for Tobias Christensen rundt om i Europa, men 17-åringen blir foreløpig i Start. Foto: Tomm W. Christiansen

Juventus-interesse for Tobias Christensen

Selveste Juventus og flere europeiske toppklubber har vist interesse for stortalentet Tobias Christensen. Nå har 17-åringen skrevet ny kontrakt med Start.

Midtbanetalentet debuterer i eliteserien mot Tromsø søndag. Rett før seriestart har Christensen forlenget kontrakten på Sør Arena frem til sommeren 2020. Den opprinnelige kontrakten varte ut neste sesong.

– Jeg er stolt og glad, sier han til klubbens egen Facebook-side .

VG erfarer at det har vært interesse for Christensen i Juventus - seriemester seks år på rad i Italia. Den italienske Champions League-finalisten har ikke vært alene fra Serie A. Også Fiorentina har vist interesse sammen med portugisiske Sporting Lisboa. Før nyttår var sørlendingen på treningsopphold i Monaco.

– Det er ikke noe bedre enn å sikre et lokalt talent. Fantastiske nyheter, mener Start-trener Mark Dempsey.

17-åringen fra bydelen Hellemyr i Kristiansand sto frem da Start trengte det i opprykkskampen siste sesong.

– Jeg har sagt til Tobias at høsten 2017 var da han gikk fra å være gutt til mann. Vi har ekstremt mye å takke Tobias for. Han viste frem lederegenskaper som går langt utenpå det man kan forvente av en 17-åring. Han viste hvor mye Start betyr for ham, fortalte Starts daglige leder, Tor-Kristian Karlsen, til VG i forrige uke.

– Både trenere, medspillere, motspillere og andre sine foreldre har prøvd å jekke meg ned. Det er kanskje naturlig når jeg er den jeg er, men jeg lar meg ikke påvirke. Jeg setter store krav til medspillerne og treneren mine, men også til meg selv, sier Christensen selv til VG.

Han legger ikke skjul på at han ønsker å sette preg på eliteserien fra debuten.

– Jeg er ung og god og har fremdeles mye å lære. Jeg vil spille så mye som mulig å bidra med mål og målpoeng, sier unggutten som fyller 18 år i mai.