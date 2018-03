HJEMMEBANE: Jarl Magnus Riiber på plass i Holmenkollen på pressetreff tirsdag. Lørdag er det verdenscupen i kombinert i anlegget. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Kombi-Riiber mistet nesten synet – så ikke hoppkanten

Publisert: 10.03.18 08:21

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-10T07:21:16Z

HOLMENKOLLEN (VG) Karrieren har vært forfulgt av uhell og skader. Under OL fikk Jarl Magnus Riiber (20) betennelse på hornhinnen. Under trening i Holmenkollen var det så vidt han så hoppkanten.

– Jeg merket at synet ble litt dårligere under OL. Etter hjemreisen fra Pyeongchang fikk jeg betennelse og medisiner. Men da jeg skulle hoppe NM i Holmenkollen i forrige uke, så jeg nesten ingenting, sier Jarl Magnus Riiber.

Det var NRK som først omtalte den dramatiske historien om Oslo-guttens synsproblemer. Til VG sier Riiber at dersom han ikke hadde fått rask behandling for hornhinnebetennelsen på høyre øye, kunne det medført varig nedsatt syn.

Fakta Verdenscupen i kombinert. 16 av 23 konkurranser. 1. Akito Watabe, Japan 950 poeng. 2. Jan Schmid, Norge 899. 3. Johannes Rydzek, Tyskland 600. 4. Jørgen Graabak, Norge 588. 5. Fabian Riessle, Tyskland 551. 6. Espen Andersen, Norge 492.

– Ikke så jeg hoppkanten, og ikke så jeg stort av landingsområdet i hoppbakken. Det hele var en nokså skummel opplevelse, sier Riiber.

Han prøvde seg under NM storbakke i Kollen i forrige uke. Men pakket sammen etter prøveomgangen, og dro til Ullevaal sykehus, for rask behandling. Han medgir at han er temmelig lei av skader og uhell.

Like før Lahti-VM for et år siden fikk han skulderen ut av ledd . Men listen over skader og tabber stopper ikke der. Han har krasjet med en konkurrent på oppløpet i verdenscupen. Tatt feil løype til mål. Kommet til bakken uten hoppdress. Og startet uten de pålagte elektroniske tidtagerbåndene.

Nå trodde han det var nok. Men, nei da.

– Når du føler at ting begynner å gå bedre, så får du trøbbel med synet. Nei, det var ikke akkurat dét jeg hadde sett for meg, sier Riiber.

I Pyeongchang var han et par skilengder fra OL-medalje i begge de individuelle konkurransene. Det endte med to fjerdeplasser. Og noen bitre tårer. Trøsten var OL-sølv i lagkonkurransen.

– Perioden etter OL har ikke akkurat vært noen dans på roser. Det har vært en kamp for å få trent til verdenscupen i Holmenkollen. Men nå er jeg godt forberedt, sier Jarl Magnus Riiber.

Lørdag stiller han til start i rennet som han vant for to år siden bare 18 år gammel. Det er hans eneste individuelle seier i verdenscupen.