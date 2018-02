Norge tabbet seg ut mot Kina - ga opp kampen to runder før slutt

(Norge - Kina 3–9) Samboerne Magnus Nedregotten (27) og Kristin Moen Skaslien (32) gjorde en stor tabbe i den siste gruppespillkampen mot Kina og ga opp kampen. Nå må de ut i omspill om semifinaleplassen - mot Kina.

Premissene var enkle før oppgjøret med Kina: med seier var Norge klar for semifinale. Ved tap måtte de ut i omspill.

Og etter å ha sluppet inn hele fem poeng i den sjette runden, så ikke den norske duoen vitsen med å fortsette og ga opp kampen.

– Kina var gode. Vi hang såvidt med i starten, og jeg måtte gjøre sistestenen helt perfekt hver gang. Det holdt i fem omganger, og så gikk det ikke lenger. Da var det bare å takke for kampen og prøve å glemme de to siste kampene og se fremover, sa Skaslien ifølge Aftenposten .

Dermed blir det omspill mot nettopp Kina. Den kampen er planlagt å gå klokken 12 norsk tid søndag. Vinneren går til semifinale.

Spilte seg bort

Tabben kom etter at Kina, som hadde sistesten, valgte å benytte seg av power play i den sjette runden. Da flyttes de to forhåndslagte stenene ut til siden og ikke i midten, slik de gjør når power play ikke benyttes.

Men Norge surret det til i den sjette omgangen og før Skasliens siste sten lå Kina med de fire beste stenene.

Den Norske planen var å spille en frys ned på den beste kinesiske stenen for å begrense poengtapet til ett poeng, og dermed overta sistesten i den syvende omgangen.

Sviktet under press

Men Skaslien, som virkelig har tatt frem storspillet i pressede situasjoner så langt i OL, sviktet. Den norske stenen rakk knapt frem til boet, og Kina hadde en enkel oppgave med å ta fem poeng og i praksis avgjøre kampen til deres fordel.

– Vi sliter med is og steiner. De (arrangørene, journ.anm.) rubbet steinene før Finland-kampen, fordi de var redde for at det skulle curle for lite i et sluttspill. Så de har pusset steinene med sandpapir for å få det til å curle mer, og da sliter vi mer, fortsatte Skaslien til Aftenposten.

Norge ga også bort tre poeng i den fjerde omgangen etter dårlig spill, men knappet inn ledelsen i den femte til 3–4.

Så kom den fatale sjette omgangen.

