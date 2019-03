VINNEREN: Peter Kaiser og hundene passerer noen tilskuere i Anchorage, Alaska, under åpningsdagen av Iditarod 7. mars. Foto: Rachel D'Oro / TT NYHETSBYRÅN

Ulsom klarte ikke å forsvare tittelen – tok andreplassen i Iditarod

Den norske hundekjøreren Roar Leifseth Ulsom måtte ta til takke med andreplassen i det prestisjetunge løpet Iditarod. Hjemmehåpet Peter Kaiser vant.

NTB

Publisert: 13.03.19







31 år gamle Peter Kaiser tok hjem en popluær seier ettersom han er født og oppvokst i Alaska. Han brukte 9 dager 12 timer 39 minutter og 6 sekunder på å ta seg de 1600 kilometerne fra Anchorage til Nome.

Ulsom, som vant i fjor og som også er bosatt i Alaska, fulgte 12 minutter og 16 sekunder bak.

Det skilte 40 minutter mellom de to i teten ved det siste sjekkpunktet Safety. Da var det drøye 35 kilometer igjen inn til målgang i Nome.

Ulsom var en stund i alene ledelsen, men franske Nicolas Petit tok over ledelsen. Franskmannen mistet derimot ledelsen sin etter at hundespannet bokstavelig talt gikk til streik slik at han senere valgte å bryte. Mens ledelsen ble overtatt nordmannen fikk han selskap av Kasier omtrent halvveis.

De to fulgte hverandre til den 31-årige hjemmeføreren stakk i fra etter med rundt 400 kilometer igjen til mål.