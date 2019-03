SØLVGUTT I CALGARY: Sverre Lunde Pedersen (26) vant sølvmedaljen i allround-VM i Calgary sist helg. Bildet er fra 500-meteren der han satte personlig rekord med 38,85 sekunder. Denne helgen avslutter han sesongen med verdenscupfinalen i Salt Lake. Foto: Sergei Belski / X02835

Skøyte-Sverre kan ca$he inn i v-cupfinalen

Sverre Lunde Pedersen (26) maktet ikke å nå helt til topps i høyden i allround-VM, men går for revansj og kommer høyst sannsynlig til å cashe inn et par gode månedslønner i verdenscupfinalen i Salt Lake denne helgen.

– Finalen går på en rask bane og den er mer eksklusiv enn tidligere. Derfor vil de fleste av de beste være på start. Og så er det jo penger. I vår situasjon er det gull for våre utøvere, sier sportssjef Lasse Sætre i Norges skøyteforbund til VG.

Sverre Lunde Pedersen senket banerekorden drastisk da han slo Patrick Roest og Sven Kramer ned i støvlene på 5000-meteren i VM enkeltdistanser i Inzell.

Sist helg måtte han imidlertid gi tapt på distansen for Roest i allround-VM.

Nederlenderen satte personlig rekord på 5000 meter i OL-ovalen og forsvarte sin VM-tittel sammenlagt etter et suverent løp på den avsluttende 10.000-meteren drøyt tusen meter over havet i Calgary.

Sverre Lunde Pedersen, som trenger lang tid på å tilvenne seg høyden, endte igjen som nummer to.

Foran sesongavslutningen i Salt Lake, drøyt 1200 meter over havet, er forutsetningene hans for å takle høyden bedre enn den var for en uke siden. Han leder verdenscupen sammenlagt på 5000 meter foran finalen klokken 20.30 norsk tid lørdag.

Seier i selve løpet vil gi ham en uttelling på 43.000 kroner etter dagens dollarkurs. Bonusen for sammenlagtseier innebærer ytterligere 130.000 kroner. Det vil si 173.000 kroner i løpet av seks minutter arbeid på isen.

På 1500 meter fikk han den siste finaleplassen med 12. plass sammenlagt foran det siste løpet på distansen klokken 22.00 søndag. Seier i det løpet gir også 43.000 kroner. I konkurranse med sammenlagtleder Denis Juskov, skal det imidlertid holde hardt. Allan Dahl Johansson er beste nordmann sammenlagt på mellomdistansen, med 4. plass - med 12 poeng opp til pallplass sammenlagt.

Håvard Bøkko og Sindre Henriksen ligger på 6. og 7. plass foran finishen.

I ordinære verdenscupløp gir seier 60 poeng. I verdenscupfinalen dobles poengene for seier (120) og de neste plasseringene. Det betyr at Håvard Lorentzen , to uker etter «nedturen» med 4. plass i sprint-VM, har sjansen til å håve inn en durabelig pengebonus før han tar sommerferie.

Håvard Lorentzen (26) innehar 3. plassen på 500 -og 1000 meter foran de tre siste løpene (2 x 500 m) i Salt Lake. På den «lengste» distansen har han kun fem poeng opp til sammenlagtleder Kjeld Nuis. På 500 meter skal det et lite mirakel til for at han feier sprintverdensmester og verdensrekordholder Pavel Kulizjnikov fra toppen.

Opp til Japans Tatsuya Shinhama er det bare 16 poeng. Andreplassen sammenlagt er verd 86.000 kroner, tredjeplassen 60.000 kroner. Det kan fort bety at Håvard Lorentzen vil reise hjem fra USA med 250.000 kroner.

PS! Ida Njåtun er på 9. plass sammenlagt på 1500 meter. Hun er førstereserve (13. plass) på 1000 meter. Ragne Wiklund er andrereserve på 1500 meter.