TEAM CARUANA: Fabiano Caruana på vei til parti nummer fire sammen med to av sine sekundanter: Rustam Kasimdzjanov (t.h.) og Christian Chirila (t.v.). Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Hemmelige Caruana-hjelpere avslørt: – All informasjon har verdi

SPORT 2018-11-13T19:25:47Z

LONDON (VG) Mens flesteparten av Magnus Carlsens hjelpere fortsatt er hemmelige, er kanskje hele teamet til Fabiano Caruana kjent.

Publisert: 13.11.18 20:25 Oppdatert: 13.11.18 21:22

VG fikk tirsdag et bilde som viser at uzbekeren Rustam Kasimdzjanov (38) er på plass i London som Caruanas sjefssekundant, den samme jobben som Peter Heine Nielsen har i Team Carlsen.

Med på bildet er også Christian Chirila (27), som tydeligvis også er i London som Caruana-hjelper i VM-matchen .

Ytterligere to sekundanter ble avslørt på videoen som Team Caruana la ut natt til tirsdag - og siden fjernet fra Youtube. Det er Alejandro Ramírez (30) og Leinier Domínguez (35).

– All informasjon har en verdi, og det er vanligvis vanskelig å få informasjon om det andre lagets forberedelser. Så man passer normalt veldig godt på det. Men hva slags verdi det har for vårt sportslige team, er vanskelig å si for meg, sier manager Espen Agdestein til VG.

Fra Magnus Carlsens team er foreløpig bare to mann kjent: Sjefen Peter Heine Nielsen (45) og franskmannen Laurent Fressinet (36).

Ryktene har gått om at tyske Jan Gustafsson er en del av Team Carlsen - men dette er avvist. Og Jon Ludvig Hammer, som flere ganger har vært en del av VM-teamet, jobber altså for VGTV. Carlsen har imidlertid selv sagt at de har noen «yngre» som bidra med «kreativitet og energi».

– Peter Heine er den eneste vi har i London, og vi har andre som sitter andre steder. Mer vil jeg ikke si om det, sier Espen Agdestein til VG.

Litt om de fire som nå er kjent i Team Caruana:

Rustam Kasimdzjanov (38): Tidligere verdensmester den gang sjakksporten var delt i to forbund. Vi snakker om Garri Kasparov-tiden, så i realiteten var han nok ikke den beste i verden. Har vært sjefssekundant tre ganger tidligere i VM-kamper: For Viswanathan Anand i 2008, 2010 og 2012. Født i Sovjet og en del av den sovjetiske sjakk-tradisjonen.

Christian Chirila (27): Rumener som ble verdensmester i 16-årsklassen og europamester som junior. Kjent som god analytisk kommentator fra turneringer. Rangert som nummer 358 i verden.

Alejandro Ramírez (30): Var i sin tid, som 15-åring, verdens nest yngste stormester. Født i Costa Rica, den første stormester fra Mellom-Amerika. Nummer 357 i verden.

Leinier Domínguez (35): Tidligere verdensmester i lynsjakk. Tidligere deltaker både i VM og World Cup. Har gitt ut flere lærebøker i sjakk. Sekundant for Peter Leko i VM i 2007.

Magnus Carlsen og Fabiano Caruana spilte remis også i tirsdagens parti. Det var den fjerde remisen på rad i årets VM-kamp.