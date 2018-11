Pottesur Carlsen etterpå: – Ikke lett å kontrollere følelsene

SPORT 2018-11-21T21:25:41Z

LONDON (VG) Magnus Carlsen (27) vred seg i stolen og var muggen på pressekonferansen etter den niende remisen mot Fabiano Caruana (26). Både storesøster og ekspertene forstår hans frustrasjon.

Publisert: 21.11.18 22:25

Verdensmesteren har strålt så langt i VM-matchen og levert «gullkorn» på løpende bånd på pressekonferansene – til medias, publikums og TV-seernes glede.

Onsdag kveld var det ganske annerledes etter parti nummer ni, der Carlsen hadde hvite brikker og etter en sterk åpning måtte innse at han ikke kunne oppnå noe bedre enn remis.

Du kan spille gjennom partiet i VGs sjakkstudio.

Flere av spørsmålene ble besvart med enstavelsesord eller møtt med tydelig irritasjon:

Lichess.org: – Hadde du noen smerte fra skaden? – Nei.

VG: – Er dette ditt beste parti i VM? – Nei.

NRK: – Når forsto du at det var en remis? – Når jeg forsto at det var en remis? Jeg skjønte det umiddelbart. Det betyr ikke at vi ikke skulle spille.

Ellen Carlsen mente på VGTV at lillebror nok skulle vært alle andre steder enn nettopp på scenen for å svare på spørsmål:

– Han var ganske «pissed». Hvis han hadde hatt mulighet til det, hadde han kanskje ikke stilt opp på pressekonferansen.

– Han var ikke så interessert i å skjule hvor dårlig humør han var. Han var nok frustrert over at han ikke fikk til mer.

Underveis i partiet, etter at brorens fordel rant ut i sanden, sa søsteren:

– Jeg tror han er mer irritert nå enn da han ikke vant i parti én. Det er slurvete.

Manager Espen Agdestein forklarte Carlsens oppførsel slik i VM-arenaen i Holborn:

– Han er fortsatt irritert over partiet sitt. Jeg tenker at han hadde partiet i hodet. Det virket sånn på meg.

Daniel King, som leder pressekonferansene under sjakk-VM, sier til VG:

– Jeg er sjakkspiller selv. Magnus syntes det var tøft, han var åpenbart skuffet, så jeg skjønner hans reaksjon.

– Det er ikke lett å kontrollere følelsene dine under slike omstendigheter, smiler King – og legger til:

– Jeg har vært der selv, jeg forstår ham.

Mot Sergej Karjakin i New York for to år siden stormet Carlsen ut av pressekonferansen etter parti nummer åtte – før den hadde begynt.

Leonxto Garcia i El Pais er ikke så opptatt av Carlsens oppførsel på pressekonferansen.

– Han var frustrert, det er forståelig. Han ser at det bare er tre partier igjen – og at han har hvitt i bare ett av disse partiene. Magnus er nok frustrert over at han ikke fikk mer ut av en god åpning.

– Men Magnus kan satse på omspill?

– Jo, men Fabiano er blitt bedre i hurtigsjakk den siste tiden. Det er ikke åpenbart at Magnus vil vinne et omspill.

Carlsen spilte onsdag sitt 14. parti på rad med remis: Fem for Vålerenga i Europacupen og siden ni her i sjakk-VM i London.

Jon Ludvig Hammer sa på VGTV at Carlsen ikke hadde noen grunn til å være «pissed»:

– Caruana sier at han ikke følte seg så truet, og Carlsen har ikke misset en åpenbar sjanse.

– Jeg ville vært mer gretten om jeg hadde følt at jeg sløste med sjansene.

Torsdag har Fabiano Caruana hvite brikker i det tiende partiet. Fredag er det hviledag, så har Carlsen sitt siste hvitt-parti lørdag. Mandag er det 12. og siste ordinære partiet.

Om det fortsatt står uavgjort, blir det omspill den 28. november. Der er det først fire hurtigsjakkpartier, deretter 5 ganger 2 lynsjakkmatcher – der hver match kan bety avgjørelse.

Om det fortsatt står likt, blir det såkalt armageddon.