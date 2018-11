HEDER OG ÆRE: Flere lag jakter sølvtøy når Telenorligaen avsluttes kommende helg. Her holder laget nDurance frem det synlige beviset på sin Telenorligaen-triumf i League of Legends i mai. Foto: Eivind von Døhlen/Telenorligaen

Nå skal Europas største e-sportliga avsluttes: – Flere fra Telenorligaen blir headhuntet

Til helgen avsluttes Europas største nasjonale e-sportliga. Norges beste dataspillere skal kåres, og i kulissene lurer internasjonale storklubber, på jakt etter den neste, store e-sportsstjernen. Leder for Telenorligaen, Tor-Steinar Nastad Tangedal, sier ligaen er et meget bra utstillingsvindu.

Over 4000 deltagere og 600 lag har deltatt i Telenorligaen, Norges nasjonale e-sportsliga. Nå kulminerer det hele med avslutningshelgen i Maihaugsalen på Lillehammer.

Der skal Norges aller beste lag i Counter-Strike: Global Offensive , Rocket League og League of Legends kjemper om pokalen, heder og ære, retten til å skryte, og hele 250.000 kroner i premiepotten.

– Dette er målemeteret for norske e-sportlag. Ligaen er det største som skjer innen e-sport i Norge, med den desidert største premiepotten. Det har vært en lang sesong, og nå er det mange som tar turen til Lillehammer med håp om å få løfte pokalen.

Det sier Tor-Steinar Nastad Tangedal, leder for Telenorligaen og grunnlegger av spillnettstedet Gamer.no, til VG.

– Et bra utstillingsvindu

VG har sikret seg rettighetene til å sende Telenorligaen, og starter allerede med avslutningshelgen 23.–24. november. Tangedal er glad for å ha VG som samarbeidspartner for å være med på å heve e-sport i Norge.

– Nå jobber vi med å få på plass en strategi som gjør at vi får vise frem e-sport, slik at også mannen i gaten blir kjent med hva e-sport faktisk er, og hva de ulike spillene handler om, sier han.

Med e-sportens gigantiske vekst og en ellevill premiepott på en kvart million kroner, er det mye å følge med på når Europas største nasjonale e-sportsliga avsluttes i Maihaugsalen.

Det er mange som følger med utenfor de norske landegrensene også.

– Det er flere spillere som har tatt steget ut etter å ha gjort det bra i Telenorligaen, som nå konkurrerer på et internasjonalt nivå. Det er ingen tvil om at Telenorligaen er et bra utstillingsvindu. Det er absolutt gode muligheter til å vise seg frem, sier han.

– Det å gjøre det sterkt i den hjemlige ligaen sørger for at du får vist deg frem på en bra måte. Det gjelder jo all type sport. Har du en klubb som presterer høyt på dette nivået og er synlig i mediene over tid, så blir den et mer interessant sponsorobjekt. Det er flere fra Telenorligaen har blitt headhuntet.

Telenorligaen er Europas største nasjonale e-sportliga, og Tangedal omtaler ligaen som «unik».

– Som breddesatsing er Telenorligaen helt i spissen og unik både i størrelse og form. Det er ingen andre land som har en tilsvarende stabil liga rettet mot både amatører og profesjonelle. Vi satser tungt på tilrettelegging, og for mange er denne ligaen deres første møte med organisert spilling.

Skyhøye forventninger

Tangedal understreker at det er vanskelig å lykkes internasjonalt, spesielt i et spill som League of Legends. Man må erobre den norske scenen først, sier han.

– Du har selvfølgelig supertalentene som går rett fra «løkka» til internasjonalt nivå, men det er unntakene. Som regel må man innom ligaspill.

Akkurat som i en sesong i «tradisjonell» sport, er nøkkelordet stabilitet.

– Man må prestere over lang tid og levere som både lag og på et personlig nivå. Telenorligaen er noe annet enn mye annet, sier han, og peker på ulike e-sport-turneringer og cuper som arrangeres over helger og langhelger.

Nå, når en lang sesong skal avsluttes, har han store forventninger til det som skal skje på Lillehammer.

– Jeg forventer skikkelige, fete, sportslige kamper. Jevne, gode kamper, som til slutt ender med at man kårer en verdig vinner. Vi håper det blir ordentlig liv i salen, med jubel, skrik og tilrop fra publikum. Det er alltid kult.

– Vi har engasjert et produksjonsteam som har jobbet mye med Dreamhack til å sette opp et kult senderigg, og sammen med VG, tror vi dette kan bli den kuleste e-sportssendingen noensinne i Norge.

– Vi vet det tar tid å bygge opp publikumsinteressen. Men det vokser litt mer for hvert år som går. Vi ønsker å bygge noe som skal vare over tid, slik at folk ser hvor kult e-sport faktisk er.