SEIERSGLIS: Magnus Carlsen ble overrasket med konfetti etter å ha vunnet VM-kampen mot Fabiano Caruana. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Gylne tider for Carlsen: Kan nå 120 mill. kr

SPORT 2018-11-29T18:11:52Z

LONDON (VG) Magnus Carlsen (27) passerer trolig 120 millioner kroner i driftsinntekter for sitt sjakkselskap – som han eier sammen med faren Henrik – i løpet av året. I 2018 handler det om minst 15 millioner.

Publisert: 29.11.18 19:11 Oppdatert: 29.11.18 19:23

Resultatet før skatt hvert år ligger på pluss/minus 10 millioner kroner – og i 2018 passerer han etter alt å dømme 70 millioner i karrieren. Med god margin.

Verdensmesteren selv snakker lite om penger og bryr seg enda mindre om det. Han kunne ha håvet inn mye mer om han hadde giddet – men det hadde kanskje også gått ut over sjakkspillet.

Husker du da Carlsen var sjakkspiller OG modell? Slik så det ut:

VM-år betyr økt omsetning i Carlsens selskap, men samtidig også økte utgifter. Ettersom han vant, får han 5,8 mill. kroner for VM. Driftsinntektene i 2018 ligger i så fall an til å bli et sted mellom 15 og 18 mill. kroner.

Magnus Carlsens inntekter fordeler seg slik:

* Turneringsinntekter. I noen turneringer får han både startpenger og premiepenger, i andre er det bare premiepenger. I løpet en turnering kan han tjene godt over en halv million kroner.

* «Events». Magnus Carlsen får tilbud om å være med på en rekke arrangementer i inn- og utland. Han kan gjøre opptil en halv million kroner om dagen, for eksempel om han stiller opp i Silicon Valley.

* Sponsorinntekter: Carlsen har stort sett de samme trofaste sponsorene som tidligere. Det gir fem-seks mill. kroner i året. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og finansselskapet Arctic Securities har vært med i mange år, det samme gjelder Isklar og VG.

* Finansinntekter. Carlsen-selskapet har gjort en rekke investeringer. De hadde i 2017 finansinntekter på 4,78 mill. kroner. Årsregnskapet for 2017 viste at markedsbaserte aksjer er bokført til 10,4 mill. kroner.

Sjakk-VM er over for denne gang - se høydepunkter fra våre sendinger her:

Magnus Carlsen privat har stort sett nøyd seg med én investering: en gigantisk villa i Holmenkollen . Han ga mindre enn 20 mill. kroner for den i 2015 og i dag er verdien trolig passert 25 millioner.

Skatteoppgjøret for 2017 viste en formue på 26,9 mill. kroner.

– Magnus kunne uten problemer ha doblet inntektene fra sponsorer og events, sier manager Espen Agdestein.

Han har siden 2009 forhandlet frem de personlige avtalene for Carlsen.

– Magnus er helt klart den i sjakk-verden som har størst inntekter, sier Agdestein.

I 2017 nøyde Carlsen-selskapet Magnuschess seg med 14 mill. kroner i omsetning og 8,7 millioner som resultat før skatt.

2013 var året da Magnuschess innkasserte mest, 18,2 millioner kroner. Det skyldes at premiesummen i VM-matchen i Chennai var langt høyere enn i de senere VM-oppgjørene i Sotsji, New York og London.

Carlsens utgifter går blant annet til manager Espen Agdestein og treneren Peter Heine Nielsen. Til VM-kamper henter han også inn andre sekundanter, som det heter på sjakkspråket.

Carlsen har også prøvd seg som bonde - det gikk slik:

Tidlig i karrieren hadde han legenden Garri Kasparov som trener, noe som kostet «skjorten». Danske Nielsen er en atskillig billigere hjelper for Carlsen, som gikk lei av å ha Kasparov som trener – men som fortsatt har et godt forhold til russeren.

Carlsens Magnuschess har nå 38,4 prosent av Play Magnus. Ifølge direktør Kate Murphy er selskapet verdsatt til cirka 180 mill. kroner. Det betyr at Carlsen sitter på rundt 70 mill. kroner i ikke realiserte verdier av disse aksjene.

Magnus selv eier 85 prosent i Magnuschess, mens pappa Henrik har resten.

Han har også investert i fondet Idekapital Fund 1, der manager Espen Agdestein er sentral. De hentet inn 522 millioner kroner for å investere i norske gründerselskaper innen teknologi og programvare. Sjakkspilleren skal ha en relativt beskjeden investering her.

PS: Hvis VM-matchen hadde blitt avgjort i de 12 langpartiene, hadde vinneren fått 60 prosent av premiesummen på én million euro. Nå får han bare 55 prosent.

Resultat før skatt for selskapet Magnuschess:

2007: 1,2 mill. kr

2008: 1,6 mill. kr

2009: 0,7 mill. kr

2010: 4,9 mill. kr

2011: 2,8 mill. kr

2012: 4,0 mill. kr

2013: 10,7 mill. kr

2014: 10,2 mill. kr

2015: 9,1 mill. kr

2016: 8,7 mill. kr

2017: 11,4 mill. kr.

Driftsinntekter for selskapet Magnuschess:

2007: 1,8 mill. kr

2008: 2,5 mill. kr

2009: 3,5 mill. kr

2010: 8,4 mill. kr

2011: 4,7 mil. kr.

2012: 6,1 mill. kr

2013: 18,2 mill. kr

2014: 17,1 mill. kr

2015: 13,3 mill. kr

2016: 16,3 mill. kr

2017: 13,9 mill. kr.