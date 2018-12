Kveldens travtips: To-tre V75-bankere

SPORT 2018-12-12T09:47:12Z

Kaptein Kuling, Park View og Pebbe Simoni peker seg alle ut som bankerkandidater i denne V75 Bonus-omgangen på Bjerke Travbane.



Anders Olsbu

Publisert: 12.12.18 10:47

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar de to førstenevnte stå alene.

– Kaptein Kuling jakter sin femte strake seier og kan vinne feilfritt, tross skjerpet lag. Park View var rett og slett sliten sist, men var god i løpene før. Pebbe Simoni har avsluttet solid i sine siste starter, og en seier bør være like om hjørnet, mener Olsbu.

Dagens banker:

Kaptein Kuling (V75-4) har vært god til fire strake seirer. Gaustad-traveren har mer å gå på.

Dagens luring:

Julia Rascal (V75-2) var klart forbedret og tapte kun for to av årgangens bedre hopper sist.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2520 kroner

V75-1 (2100ma)

2 KAJSA NOSTO

5 L.J.'S SONADOR

9 DENALI

8 PRAPAI R.

6 TAHITI LADY

10 DARLING SIMONI

3 Angelina Hall

——————————

7 Onassis M.R.

12 Hands Up

11 Elken Secret Love

1 Divine Salt

4 Jolanta

Løpet:

Et meget åpent hoppeløp. Nesten ingen er helt sjanseløse. Jeg prøver meg med syv hester.

Favoritten:

Kajsa Nosto har vært meget bra i sine tre siste starter og fortjener snart en seier igjen. Sist sto hun på flott fra dødens og tapte kun for gode Bear Man. Gangen før mistet hun ryggen runden igjen og fikk dødens resten. Likevel tapte hun kun for Vici Velavie og Bianca Sisa. Tredje sist tapte hun god for gode Katie Mae og Amazing Case. Møter ingen av deres kaliber her og kan ta en etterlengtet seier fra en fin utgangsposisjon.

Outsiderne:

Denali kommer ut etter et par måneders pause. Hadde krysslammelse og var unnskyldt sist. Feilet likevel bort en femteplass i et løp Amazing Case vant. Gangen før var hun flink toer bak Millers Well. Kan få et fint løp fra spor ni og skal regnes blant de tre om er tilbake i slag.

Luringen:

L.J.'s Sonador er i sitt livs form og har vært positiv i sine siste starter. Sist ble hun hindret i køen på siste bortre, men avsluttet sterkt til fjerde i et løp Aicha Ravia vant. Med samme innsats og med posisjonsklaff, kan hun muliges ta en velfortjent seier.

Startsiden:

Kajsa Nosto, Angelina Hall, Jolanta, Tahiti Lady og Prapai R. kan alle åpne fort om det laddes. Kanskje en av de to førstnevnte til tet.



V75-2 (2100ma)

8 EUROPA

5 VISENTINI

9 JULIA RASCAL

1 POWERBYDREAM

3 CAMUSSO

4 Dreamliner

——————————

6 Sparkling

7 Betty

2 Etna Sisu

Løpet:

Jeg ser seks hester med en viss vinnersjanse i DNT's 4-årsserie.

Favoritten:

Europa feilet i stengt posisjon på oppløpet sist med alt igjen. Kunne vunnet med åpning da. Tapte kun for gode Le Rapide og Royce Rolls i de to foregående startene. Møter ikke noen bedre enn dem her. Sporet kunne vært bedre, men i et så lite felt bør det uansett gå greit. Hun kan løse bra fra start, men blir trolig tatt opp fra start. Med tempo stiger sjansene. Skal uansett regnes med en bra sjanse.

Outsiderne:

Visentini hadde halsproblemer sist og var unnskyldt. Sto med tre seirer og en annenplass før det. Var kun knepent slått i Sverige tredje sist etter å ha fått en kraftig trykk underveis. Kan utfordre om seieren om han er tilbake i slag.

Luringen:

Julia Rascal var klart forbedret sist etter å ha blitt kraftig kuskeforsterket. Ble nummer tre i et Oaks-bonus løp da. Sto alene på strek, men tapte kun for Amarone Classic og Amazing Case som sto henholdsvis 40 og 20 meter bak. Julia Rascal satt faktisk stengt i det lengste da og fullførte flott. Møter ingen av deres kaliber her og kan få et fint smygløp igjen.

Startsiden:

Powerbydream og Visentini kjører trolig om føringen. Europa er også kjapp ut, om det laddes. Men hun tas muligens opp herfra.



V75-3 (2140mv)

9 TANGEN BRAUTE

3 REM ODIN

5 HOVS FRØYA

7 STUMNE LUNA

12 LOME GANT

13 HUGO

8 KRINGELAND ENOK

2 SPANG EXPRESS

1 Løve Lomen

6 Mietor

——————————

10 Torvald

11 Viking Faks

Løpet:

Nok et åpent løp, et travritt hvor ingen er sjanseløse.

Favoritten:

Tangen Braute montédebuterer, men har den sannsynlig landschampionen på ryggen. Helene Kolle leder med fire seirer til Kristine Kvasnes når kun 19 dager gjenstår av året. Tangen Braute har vært best med pisk i Sverige, men muligens kan han tenne til i monté.

Outsiderne:

Rem Odin har levert gode innsatser i vanlige travløp i det siste. 8-åringen vinner sjeldent, men kan gå gode travritt. Muligens kan årets første seier kommer her.

Luringen:

Stumne Luna har kommet bra tilbake etter galopp i sine to siste starter. Montédebuterer, men har trent fint under sal. Har en dyktig rytter og kan bli farlig feilfri.

Startsiden:

Løve Lomen står alene på strek, men er treg fra start. Vil nok få tilleggshestene over seg direkte.



V75-4 (2100ma)

5 KAPTEIN KULING

——————————

9 Riga Viktoria

4 Voje Eld

6 Bork Oda

3 Nord Skade

7 Perle Vilja

1 Modijerva

8 Vest Odin

2 Lørdagsgodt

Løpet:

Kaptein Kuling får stå alene på mine bonger.

Favoritten:

Kaptein Kuling har vært bra til fire strake seirer på enkleste vis. Gaustad-traveren er ikke helt travsikker, men har gått feilfritt i alle sine fire siste starter. Møter klart skjerpet motstand, men 5-åringen har mer å gå på. Uten uhell tror jeg han vinner igjen.

Outsiderne:

Voje Eld feilet direkte og gjentok sist, men kom flott tilbake til tredje i et løp Vital Vinter vant. Er kjapp fra start, men skal være best med ryggløp. Muligens kan Kaptein Kuling få overta. Voje Eld er kanskje ikke så lett å vinne med, men skal uansett regnes blant de tre.

Luringen:

Riga Viktoria reparerte fint til tredje etter å ha feilet runden igjen sist. Vital Vinter vant også det løpet. Feilfritt og på sitt beste kan hun muligens utfordre favoritten, men galoppen ligger på lur.

Startsiden:

Voje Eld og Nord Skade er gode fra start. En feilfri Kaptein Kuling kan muligens få overta tidlig.



V75-5 (1609ma)

12 MO LINE

2 TAKO Ø.K.

10 ÅLS FAKSEN

6 Heimstad Lomen

——————————

7 Årdals Blesa

8 T.B.'s Minar

9 Tyri Troll

1 Jo Blessen

11 Gonagas Rebell

5 Magnums Mocca

3 Perfekt

Løpet:

Jeg streker av for fire hester i Liv Haslies løp, men skulle gjerne hatt råd til et par til.

Favoritten:

Mo Line vant tross galopp i første sving sist. Bare hun går feilfritt kan hun runde alle, men spor tolv på sprint er ikke enkelt.

Outsiderne:

Åls Faksen var helt unnskyldt sist. For det første gikk han uten fremsko på en hard bane. I tillegg fikk han en buss under hoven. I de foregående løp har han vært bra. Knep seieren fra Skeie Stjerna og vant på en sterk tid nest sist. Får han ligge på vent i det lengste, kan han speede inn til seier.

Luringen:

Tako Ø.K. er tilbake i Undem-regi, hvor han har stått de fire siste månedene. 5-åringen er litt variabel i prestasjonene, men er god nok på sitt beste. Vallaken er kjapp ut og kan lede lenge, muligens helt inn.

Startsiden:

Tako Ø.K. stikker normalt til tet.



V75-6 (2100ma)

5 PARK VIEW

——————————

6 Cool Canadian

1 Humble Hill

12 Bad Nite Call Saul

3 S.M.K. Spirit

9 Ervin Boko

7 Place Your Bet

11 Anthony Downs

10 Norva Young

4 Mira Star M.

2 Garfieldz Prinze

8 Trytobe

Løpet:

Jeg lar Park View stå ugardert.

Favoritten:

Park View var rett og slett sliten og var langt under pari på Åby sist. Var meget bra i de to foregående startene. Hamre-traveren er kjapp fra start og sitter trolig tidlig i tet. Om han ikke blir for stri, skal han ha en god sjanse til å lede hele veien, om han er tilbake på topp.

Outsiderne:

Cool Canadian fikk maks som tredje fra lederrygg bak Crackajack sist, men burde vært toer. Hesten har vunnet hele ni av 17 løp i år og skal regnes blant de tre igjen.

Luringen:

Bad Nite Call Saul ga seg fra tet sist, men hadde en halsinfeksjon da og var unnskyldt. Var meget god i fire strake seiersløp før det. Står sjanseartet til spormessig, men med tempo over forestillingen kan han runde til en trippelplass.

Startsiden:

Park View kan få overta fra S.M.K. Spirit eller Garfieldz Prinze.



V75-7 (2140mv)

11 PEBBE SIMONI

9 Phantasm Soa

14 Photo Va Bene

——————————

8 Dayenne Lane

15 Mymanyyouare

10 Denise F. Boko

2 Frankie Lobell

3 Tracy Kronos

1 The Secret Light

5 Ultimo Tango

7 Thai Voyager

6 Urlo Spritz

12 S.J.'s Victoria

13 Ramona's Fighter

Løpet:

Jeg streker av for tre Krogh-Hanssen-travere med Pebbe Simoni som klar favoritt.

Favoritten:

Pebbe Simoni har avsluttet flott i sine tre siste starter og en seier er like om hjørnet. Sist ble han fjerde fra jumboplass i Big Noon-løpet Global Trustworthy vant foran Lionel. Gangen før ble han femte tross startgalopp i et løp Donatomite vant. Møter langt enklere lag nå og er et bankeralternativ.

Outsiderne:

Photo Va Bene er variabel, men veldig bra på sitt beste. Nå kommer han ut i ny regi og kan ha fått ny tenning. En evig outsider.

Luringen:

Phantasm Soa har slitt veldig denne sesongen. Men nå er ungheststjernen halsoperert. Er han tilbake på topp, skal alle passe seg. Men han skal først og fremst få en gjennomkjøring for å se hvor han står. Uansett ikke umulig om det skulle løse seg med posisjonene.

Startsiden:

Tracy Kronos kan løse bra. Frankie Lobell er også god fra start, men har fått et trangt spor.