BANKER: Odd Herakles er en perfekt oppgave i Jacob Melands æresløp.

Lørdagens travtips: Herakles styrer i V75

SPORT 2018-10-26T07:44:39Z

Odd Herakles har en perfekt oppgave i en flott V75-omgang på Bergen Travpark, selv med tynne felter.



Anders Olsbu

Publisert: 26.10.18 09:44

– Odd Herakles har vært kongen i norsk travsport denne sesongen. Romtveit-traveren har vunnet sportrekningen og leder normalt fra start til mål i Jacob Melands æresløp. Det er vel kun fjorårsvinneren, kaldblodsdronningen Ulsrud Tea som kan yppe seg litt. Odd Herakles ble treer bak henne i dette løpet i fjor, men får mest sannsynlig revansje nå, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

Han gleder seg til Kniksens æresløp, selv om Born In The U.S.A. dessverre er blitt strøket.

– Spennende blir det i Kniksens æresløp, hvor Ferrari B.R. er tilbake etter skade og langt løpsopphold. Verdensrekordsetteren holder verdensklasse, men trenger kanskje løp i kroppen før han er på topp. Har blitt strøket inn et par spor og har fått klart bedre betingelser nå. Donatomite satt fast sist og har vunnet sportrekningen. Men full distanse er ingen fordel for Hamre-traveren. Flere med vinnersjanse her. Born In The U.S.A. ble dessverre strøket torsdag, på grunn av en blødning på den overfladiske bøyesenen, informerer Olsbu.

To hester rekker i Bergen 3-årsfestival.

– En morsom duell kan ventes mellom Kriterie-toeren og treeren, henholdsvis Catherine's Chevy og Noble Superb i Bergen 3-årsfestival. Førstnevnte ble fjerde fra tet i EM sist uten å ha være helt på topp. Skulle Noble Superb prikke føringen, kan det bli spennende, mener traveksperten.

– I Nils A. Skjolds æresløp er det er mer åpent, men jeg nøyer med med fem hester. Jeg setter Derby-femmeren Jarand knepent først, sier Olsbu.

Dagens banker

Odd Herakles (V75-3) har en perfekt oppgave i Jacob Melands æresløp. Leder normalt hele veien.

Dagens luring

Grude Kalle (V75-1) har vært overlegen i sine to siste starter og har mer inne. Møter tøffere hester enn noengang, men står spennende til på strek.

Her er Olsbus V75-tips til Bergen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 405 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2250 kroner

V75-1 (2100ma)

5 JARAND

1 GRUDE KALLE

7 BRISKEBYTRIKKEN

3 TANGEN FRIKK

9 KOS ODIN

———————————

8 Komnes Bork

4 Ard

6 Vertigo Diamant

2 Felix T.H.

Løpet

Jeg synes fem hester peker seg ut i Nils A. Skjolds æresløp.

Favoritten

Jarand ble femte i Derby sist tross galopp før start. Avsluttet fint da og møter ingen Derby-hester her. Ble fjerde bak Philip Ess, Bokli Rapp og Moe Tyr i Derby-kvalifiseringen. Romtveit-traveren fortjener å ta årets første seier. Kan klare det feilfritt.

Outsiderne

Briskebytrikken feilet på startsiden sist, men kjentes fin ut etterpå, i følge trener og kusk, Erlend Rennesvik. Nest sist i Arne Lunds minneløp tapte han kun for Grislefaksen G.L. og Månlykke A.M., som sto på lange tillegg. Tok to strake før det. Feilfritt og på sitt beste, runder han de fleste.

Tangen Frikk er i flott utvikling. Var helt overlegen på Momarken sist. Gangen før avsluttet han solid til annen bak Løv Teddy. Solberg-traveren kan være litt treg ut, men får han opp farten i tide, er det ikke umulig.

Kos Odin fikk trafikkproblemer i køen sist i Arne Lunds minneløp. Flink i startene før. En gardering.

Luringen

Grude Kalle har vært overlegen i sine to siste starter og står spennende til på strek. Flåten-traveren møter langt tøffere selskap nå, men han har nok en klar rekordforbedring inne. Jeg ser ikke bort i fra at han kan lede hele veien.

Startsiden

Grude Kalle forsvarer normalt sporet, selv om også Felix T.H. er bra fra start.



V75-2 (2100ma)

9 L'AMOUR BONANZA

7 RED SHANKLEY R.S.

5 DRACO BRAZ MINTO

———————————

4 Bellatrix

2 Graceful G.T.

10 Sao Paulo

1 Lightning

6 Shocking Day

8 Emmia Sensation

3 Silvio Landerye

Løpet

Tre hester peker seg ut i bronsedivisjonen.

Favoritten

L'Amour Bonaza ble det helt feil for i V75-omgangen under Unionskampen på Färjestad sist. Sto i utgangspunktet sjanseartet til i spor åtte. Ble sendt tidlig i angrep fra fjerde utvendig, men ble hengende og etterhvert bakket ned igjen. Var meget bra i tre strake seiersløp før det. Står fint til nå mot langt enklere motstand enn sist. Er han like god som i seiersløpene, kan han meget vel vinne igjen.

Outsiderne

Red Shankley R.S. var meget god toer i V75 på Sørlandet sist. Ble lagt ut i dødens 1600 meter igjen og kjempet tappert helt inn. Tapte kun for medsmygende og en meget opplagt Mr. Malando da, men var klart foran en hest som gode Thai Donato, som dog ikke var helt på topp. Gikk bra fra køen til tredje i V75 på Forus gangen før. Tredje sist ble han fjerde i en Derby-kvalifisering Spiderman T.G. vant foran Hard Times og Dontgiveme Chocolate. Klaffer det bare litt med posisjonene fra et sjanseartet spor, kan han vinne. Men han viste sist at han kan gjøre grovjobben selv.

Luringen

Draco Braz Minto feilet seg bort direkte sist og gjentok. Hamre-traveren var god i seiersløpene fjerde og femte sist, fra tet, en posisjon han aldri har tapt fra. Skulle han klare å komme seg foran, blir han ikke lett å tukte.

Startsiden

Lightning, Bellatrix og Draco Braz Minto vil trolig kjøre om føringen.



V75-3 (1600ma)

3 ODD HERAKLES

———————————

6 Ulsrud Tea

1 Tin Tveiten

5 Ådne Odin

4 Galileo

9 Særpefanten

2 Lille Jerkeld

7 Finnskog Fokus

8 Vertigo Bjørn

Løpet

Odd Herakles tar seg normalt av Jacob Melands æresløp.

Favoritten

Odd Herakles har vært den beste kaldblodshesten her til lands denne sesongen. I år har han kjørt inn hele 1,16 millioner kroner. Og med seier i Jacob Melands æresløp vil 8-åringen passere fire millioner kroner innkjørt hittil i karrieren. Sist på Färjestad ble han fjerde i et løp Myhreng Jerker vant foran Kleppe Slauren og Lome Brage. Hadde satt pels da og var ikke helt på topp. Gangen før vant han greit fra tet. Tredje sist tapte han kun for svenskekongen Månprinsen A.M. Fjerde sist ble han norgesmester på Sørlandet. Romtveit-traveren er blankere og finere i pelsen nå og kan ventes forbedret i forhold til sist. Moe Odin-sønnen har vunnet sportrekningen og leder normalt fra start til mål.

Outsiderne

Ulsrud Tea er landets beste hoppe. Med den enkle seieren i Vintillatravet sist rundet hun seks millioner kroner innkjørt hittil i karrieren. Hun rundet også en million innkjørt dette året. Med spor utenfor storfavoritten må hun nok nøye seg med en eventuell annneplass. Det må klaffe maksimalt om hun skal ta den fjerde strake seieren. Først og fremst trippelaktuell nå. Ulsrud Tea vant for øvrig dette løpet både i fjor og for tre år siden. Odd Herakles måtte nøye seg med tredje i fjor, også slått av Kleppe Slauren.

Luringen

Tin Tveiten kan få det optimale løpet i rygg på Odd Herakles. Derfra skal han ha en god sjanse til å henge med til en trippelplass. Han kan speede fort med åpning til slutt, men han har ikke vært like god som i gamle dager i det siste.

Startsiden

Odd Herakles stikker til tet med Tin Tveiten i rygg.

V75-4 (2100ma)

6 CATHERINE'S CHEVY

2 Noble Superb

———————————

5 Eye Of The Tiger

4 L.A.'s Magic Moment

7 Catherine's Chic

1 Matchplay S.S.

Løpet

Catherine's Chevy og Noble Superb gjør opp om seieren i Bergen 3-årsfestival.

Favoritten

Catherine's Chevy ble fjerde fra tet i EM for 3-åringer på Vincennes til tross for litt halsproblemer sist. På sitt beste kunne han i hvert fall blitt annen. Gangen før fikk han en tung tur i dødens i Kriteriet, men var veldig tapper toer bak Stoletheshow. I kvalifiseringen var han helt overlegen. Muligens havner han utvendig for Noble Superb her. Jeg ser uansett ikke bort i fra at den gode Rorgemoen-traveren kan vinne selv fra dødens.

Outsiderne

Eye Of The Tiger innledet karrieren på beste måte med to strake seirer. Siden har det blitt mest galopp. Sist etter et par måneders pause feilet han bort en topplassering i siste sving. Udjus Hanssen-traveren, som er bror til Born In The U.S.A., skal få et fint løp nå. Holder han seg til rett gangart og viser seg fra sin beste side, kan han muligens ta den siste trippelplassen.

L.A.'s Magic Moment hadde blitt slått av Eye Of The Tiger, om ikke sistnevnte hadde galoppert sist. Men han sto på fint til tredje. Gangen før vant han lett foran Hardy B.R. og Cry Wolf. I Kriterie-kvalifiseringen trykket han seg til tet på første bortre, men firte til femte i løpet Noble Superb vant. Han er bra fra start og er en av flere som kan kjempe om tredje.

Luringen

Noble Superb går gode løp hver gang. Sist i Kriteriet overtok han i enn annen sving, men kunne ikke stå i mot Stoletheshow og Catherine's Chevy til slutt. I kvalifiseringen tok han en råsterk seier fra dødens. I Märtha-løpet tredje sist, var han god som tredje bak Max Brady og Royal Muscle. Geir Vegard Gundersen-traveren er kjapp fra start og vil prøve på teten. Kommer han seg først dit, ser jeg ikke bort i fra at han kan gi favoritten kamp.

Startsiden

Noble Superb er kjapp fra start og kan muligens klare å holde Catherine's Chevy ute. L.A.'s Magic Moment er heller ingen sinke.



V75-5 (2100mv)

3 ASK VIKING

4 STUMNE FYR

5 BOKLI STJERNEN

6 Rappnor

2 Alm Elden

———————————

9 Lustra Ida

8 Soten

1 Tysvær Odin

11 Valle Max

10 Sylv Svarta

12 Madla Perlå

13 S.G. Jerv Blesa

14 Nebbenes Friggi

7 Pytt Elden

Løpet

Jeg prøver fem hester i grunncupen.

Favoritten

Ask Viking vant enkelt etter skade sist. Auksjonsdyringen er normalt ytterligere forbedret med det løpet.

Outsiderne

Bokli Stjernen har vunnet tre av fire løp i Bergen. Har stabilisert seg og er god nok til å kjempe i toppen feilfritt.

Luringen

Stumne Fyr satt fast med krefter spart i knallhardt lag i Arne Lunds minneløp sist.

Startsiden

Nr. 2,3 og 5 er bra ut.



V75-6 (2100ma)

8 FERRARI B.R.

1 DONATOMITE

3 SEJR GAMMELSBÆK

4 B.B.S. Sugarlight

2 Photo Lavec

———————————

6 Deep Sea Dream

10 Radieux

9 Urakas Gilbak

Løpet

Spennende i Kniksens æresløp, hvor Ferrari B.R. gjør comeback. Born In The U.S.A. er dessverre blitt strøket grunnet en ny skade.

Favoritten

Ferrari B.R. får et knepent tips. Verdensrekordsetteren er tilbake etter en alvorlig skade og nesten et halvt års pause. Midtfjeld-traveren, som har vunnet hele 17 av 21 løp, har trent fint, men trenger nok løp i kroppen før formen er på topp. Sporet ytterst på vingen var sjanseartet, men nå er han blitt strøket inn et par spor. En slik hest kan uansett ikke avskrives. Klaffer det med posisjonene, kan han absolutt vinne på direkten.

Outsiderne

Donatomite ble sittende fast med krefter spart i lederrygg på Axevalla sist. Vant tross en 1.08,5-åpning nest sist. Er kjapp fra start og kan forsvare sporet. Klarer han først det og åpningen ikke blir for tøff, kan han holde unna. Men full distanse er ingen fordel.

B.B.S. Sugarlight har feilet og rotet litt i det siste, men han rapporteres veldig fin i et hurtigarbeid nylig. Men hesten, som har vunnet både Oslo Grand Prix og Olympiatravet, leter etter gammel storhet. Om han er i slag og det klaffer underveis, kan han ende blant de tre.

Luringen

Sejr Gammelsbæk yppet seg skikkelig mot Donatomite nest sist, men måtte nøye seg med annen. Skulle han klare å overfly sistnevnte, skal han ikke avskrives helt. Sist spaserte han inn til seier, dog i grisebillig lag.

Startsiden

Donatomite er bra ut. Kan få kamp av Sejr Gammelsbæk og muligens Deep Sea Dream innledningsvis. Ferrari B.R. er også kjapp om han laddes.

V75-7 (1600ma)

8 ALWAYS ON TIME

4 ALLAWAY G.T.

7 RAPIDE FRECEL

5 TIP ESTEREL

1 ULISSE KRONOS

6 SOUTHWIND GIZZEL

———————————

9 Red Bar

10 Orlando Knick

3 Key To Candy

Løpet

Kun Key To Candy er sjanseløs i sølvdivisjonen. Jeg skulle gjerne hatt råd til et par til.

Favoritten

Always On Time fikk et fint løp i lederrygg sist etter å ha sluppet føringen til Rapide Frecel på første bortre. Gikk trangt ut i siste sving og vant greit foran Kicking Classic og Rapide Frecel. Gangen før satt han fast bak Gigant Invalley. Helgestad-traveren står sjanseartet til spormessig, og det må klaffe maksimalt om han skal vinne. Formen er uansett på topp.

Outsiderne

Rapide Frecel overtok på siste bortre sist etter en tøff 1.09,5-åpning. Måtte se seg slått oppunder mål til tredje. Gangen før i V75-omgangen under Unionstravet på Färjestad var han god toer fra tet på 1.12,8 full vei. Også han har vært uheldig i sportrekningen og må ha litt tur, selv om han er blitt strøket inn et spor.

Tip Esterel avsluttet bra etter sen åpning sist til fjerde bak Sejr Gammelsbæk. Vant greit i veldig billig lag fra tet nest sist. En garderingshest som er god på sitt beste.

Luringen

Allaway G.T. har vært strøket en gang på grunn av halsproblemer. Var god i de foregående startene. Blir kuskeforsterket med Magnus Teien Gundersen nå og kan ta en etterlengtet og velfortjent seier fra en fin utgangsposisjon.

Startsiden

Key To Candy er kjapp, men slipper. Southwind Gizzel, Rapide Frecel og Always On Time er alle meget kjappe om det laddes. Tip Esterel er heller ingen sinke.



NØKKELKUSKEN

Navn: Adrian Solberg Akselsen

Alder: 24 år

Antall seirer i år: 38

Antall seirer totalt: 142

Bankerkusken

Adrian Solberg Akselsen tror han kjører Odd Herakles til tet i V75-3 og tipper seg selv banker. 24 år gammel har han vunnet flere storløp enn langt eldre kuskekolleger. Han mener også å ha muligheten med Jarand i V75-1.

V75-1: - Tangen Frikk skiller seg ut som logisk favoritt etter seiersløpet han gjorde på Momarken sist. Men jeg skal gi ham kamp med Jarand, som var overraskende bra i de to Derby-løpene. Briskebytrikken feilet seg vekk sist, men har kapasitet som rekker. Kos Odin kan bli farlig om det klaffer fra langt tillegg.

V75-2: - Tre hester skiller seg litt ut. Med Red Shankly R.S. som den beste, om det løser seg fra et litt sjanseartet spor. L’Amour Bonanza ble det feil for sist. Var veldig god til tre strake seirer før det. To av dem bakfra. Kommer Draco Braz Minto seg til tet, kan han ha et bra bud på løpet.

V75-3: - Jeg tror jeg leder fra start til mål med Odd Herakles. Han har kanskje ikke vært som best de to siste gangene, men treningsrapportene er gode, og han står perfekt til. Banker!

V75-4: - Noble Superb er en veldig bra 3-åring. Jeg tror han tar tet og leder hele veien. Banker nummer to.

V75-5: - I et litt åpent løp tror jeg mest på duoen Bokli Stjernen og Rappnor. Den av de to som kommer best til underveis, er fort vinneren. Garderingen er Alm Elden, som fullførte sterk til tredje på ny rekord etter en tøff tur sist. Bak disse tre er det mange som kan vurderes.

V75-6: - Han blir klar favoritt i Kniksens Æresløp, Ferrari B.R. ,etter at Born In The U.S.A. ble strøket. Skulle han svikte står det trolig mellom Photo Lavec, Sejr Gammelsbæk og Donatomite.

V75-7: - Klaffer det på startsiden fra et sjanseartet spor, har jeg god tro på Rapide Frecel. Men han møter gode hester i Allaway G.T. og Southwind Gizzel. Luringen er Red Bar. Han er hardt ute, men i toppform.