SEMIFINALE: Aida Husic Dahlen i aksjon mot Jingdian Mao natt til lørdag norsk tid.

Sjanseløs mot verdenseneren - men norsk bronse i bordtennis

TOKYO (VG) Aida Husic Dahlen (30) får bronse i paralympics - men var natt til lørdag sjanseløs mot kinesiske Jingdian Mao (26), som tok gull både i 2012 og 2016.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Etter som det ikke er bronsefinale, får begge semifinaletaperne bronsemedalje.

Dette er Norges første medalje i dette Paralympics - men Norge har to gode gullsjanser søndag når både Birgit Skarstein (roing) og Salum Kashafali (100 meter) har sine finaler.

En tydelig skuffet Dahlen gråt sine bitre tårer etter semifinaletapet.

Aida Husic Dahlens største meritter fra før er EM-gull i 2015 og 2017, VM-sølv i 2014 og bronse i 2018.

Mao er verdensener og var fullstendig suveren i starten. Kineseren vant de to første settene 11–2 og 11–3.

En tydelig frustrert Dahlen brukte den andre pausen godt og hevet seg kraftig. Hun ledet 2–0 og hang godt med - men det endte igjen med tap: 5–11 . Og dermed også tap i kampen.

Etter å ha debutert i 2012, hadde Dahlen store ambisjoner for Paralympics i 2016 - og det ble et tårevått farvel med Rio da hun måtte si takk for seg etter to tap.

Fredag ble dette til gledestårer i Tokyo da hun vant sin kvartfinale og dermed var sikret minst bronse i lekene.

Hun studerer til daglig idrettspsykologi på idrettshøgskolen.

Lille Aida kom til verden i Sarajevo like før krigen brøt ut på begynnelsen av 1990-tallet. Foreldrene følte trolig at de ikke ville klare å ta vare på henne. Hun ble forlatt på et sykehus i den bosniske hovedstaden. Den vesle jenta manglet venstre underarm og venstre fot.

Som tre-åring ble hun sendt til et rehabiliteringssenter i Igalo i Montenegro. Og det var der historien om Aida og Norge startet. Dit kom nemlig Lars Dahlen fra Kristiansand. Han skulle jobbe på institusjonen. Aida var den eneste som bodde der fast. Alle de andre kom inn for kortere opphold.

Etter et familieråd med kona Anne Tove og datteren Maria bestemte de seg for å adoptere Aida, og sånn hadde det seg at hun ble sørlending i mars 1997.