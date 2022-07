KRITISK: Kristian Stakset-Gundersen er ikke fornøyd med NIFs arbeid og mener debattene om skeive i idretten ender i svada. Til høyre er idrettspresident Berit Kjøll.

Skeiv idrettsleder refser NIF: − Debattene er svada

Håndballeder Kristian Stakset-Gundersen savner handling og økt ressursbruk fra Norges idrettsforbund i kampen for å inkludere skeive i idretten.

Gundersen er leder i Raballder Håndball, et idrettslag for skeive personer i Oslo.

– Idrettsforbundet tok et krafttak med kampanjen «Med idrett mot homohets», som ble avsluttet i 2010. Siden den gang har de nesten ikke satt av en krone. De har ingen ansatte som tar tak i temaet på en skikkelig måte. De har noen som jobber med inkludering, men der blir skeive bare en liten side-portefølje, sier han til VG.

I Pride-måneden arrangerte Oslo idrettskrets debatt om det å være skeiv i idretten denne uken. Kristian Stakset-Gundersen var blant dem som satt i panelet.

Han sto frem som homofil i 2002, og har erfaring fra 1. divisjonsspill håndball. Til høsten har Raballder Håndball lag i 3.- og 5.-divisjon.

– Både debatten på mandag og tidligere debatter blir mye svada og bla-bla. Det er synd at det aldri følges opp med praktisk handling, mener Gundersen.

– Idretten dukker opp når det er Pride, og sier at dette temaet skal inkluderes. Men for oss som jobber med dette hele året, så blir det litt kjlisjé når de samtidig ikke setter av midler, sier han.

NIF: – Feil

VG har konfrontert Norges idrettsforbund med uttalelsene i denne saken. Seniorrådgiver for verdiarbeid, Henning Øvregård, mener det er riktig at idretten også på dette tema kunne gjort enda mer.

Men:

– Det er feil at NIF ikke har arbeidet med LHBT-tematikk (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner). Da prosjektet «Med idretten mot homohets», der jeg var prosjektleder, ble avsluttet i 2010, gikk jeg over i en 20 prosents rådgiverstilling i NIF dedikert til LHBT-feltet og har siden arbeidet i NIF og hatt fagansvar for dette området, sier han.

Øvregård sier at idrettsforbundet hele tiden ønsker å utvikle arbeidet på mangfoldsområdet.

– Og dette har vi nå fått muligheten til gjennom et treårig krafttak for mangfold og inkludering, som Kulturdepartementet har bevilget 30 millioner til. Arbeid på LHBT-området inngår i krafttaket, og det blir om kort tid lyst ut over 12 millioner kroner til pilotprosjekt. Vi håper dette bidrar til gode prosjekt som svarer til det Stakset-Gundersen etterlyser, sier Øvregård.

ANSVAR FOR VERDIARBEID I NIF: Håvard B. Øvregård.

Savnet respons

Gundersen synes NIFs kamp for inkludering i idretten blir for generell. De fleste assosierer dette med antirasisme, mener han.

I fjor forsøkte han å få med seg Norges idrettsforbund på kampanjen «Jeg støtter regnbuen». Kampanjemateriell ble trykket opp. En profil ble engasjert for å fronte det hele.

– Vi fikk null respons fra NIF. De var ikke interessert i å prate med oss. Da vi likevel kjørte kampanjen, så kastet store deler av Idretts-Norge seg på. NIF kjørte derimot sin «Stopp-kampanje», som ikke blir målrettet nok siden den tar for seg diskriminering som helhet, sier han.

– Er det ikke forståelig at man ikke kan kjøre kampanjer hele tiden, men at man må velge – samt at det er mange pressgrupper som ber om NIFs gunst der ute?

– Jeg skjønner det. Men dette temaet har vært oppe i mediene i mange år uten at det har skjedd noe hos NIF. Andre mannsbastioner, som politiet og forsvaret, har endret seg. Men i idretten har det ikke skjedd noe.

– Idrettsforbundet har blant annet ansatt Håvard Øvregård, som har ansvaret for inkludering og verdispørsmål?

– Han har god kompetanse, men arbeidet med skeive blir bare en side-portefølje. Etter kampanjen vår i fjor, så sa han at han ikke hadde hatt tid eller mulighet til å følge opp da vi tok kontakt. Derfor ble det ingenting av.

Gundersen forteller likevel om en helt annen verden enn i 1995, da Raballder Håndball ble etablert. Den gangen trente laget med gardinene trukket for, slik at utenforstående ikke skulle se hvem som spilte på laget.

– Frykten er problemet

Elleve år senere, i 2006, vant en dokumentarserie om håndballklubben Gullruten for årets beste realityserie.

– Samfunnet beveger seg videre, og de som deltar i idretten er med i samfunnet ellers. Holdningene til den enkelte i idretten har blitt bedre. Problemet er at idretten sliter med et imageproblem der folk har inntrykk av at miljøet er homofobt. Det er frykten for å stå frem som er problemet. De gode holdningene, som folk har mange av, ligger i skapet. Det er de gode holdningene som må ut av skapet. Da kommer de skeive etter, sier Kristian Stakset-Gundersen.

NIF og Henning Øvregård svarer:

– Hvordan idretten bør reagere på homohets og hvordan man skal gjøre det lettere for personer i idretten å være åpen om sin seksuelle orientering er et tema som blir tatt opp spesifikt i mange ulike sammenhenger som del av foredrag og presentasjoner om mobbing, diskriminering og trakassering. Det har blant annet vært en obligatorisk del av «Grunnkurs idrettsmedisin».