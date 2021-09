«LANDSKAMPEN»-PROFIL: Thomas Alsgaard fotografert under innspillingen på Oscarsborg festning.

Alsgaard glad for at han til slutt turte: − Det åpnet en del dører inni meg

OSCARSBORG FESTNING (VG) Thomas Alsgaard (49) sa lenge nei til alle reality-invitasjoner fra TV-kanalene.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Nå er han glad for at han til slutt ga etter og først ble med på «71 grader nord», deretter «Skal vi danse» og nå har han i høst vært profil i TV 2s «Landskampen», som har nest siste sending fredag kveld.

Den gamle langrennsstjernen mener at det har forandret ham positivt.

– Jeg sa konsekvent nei. Hvis jeg gadd å svare. Innimellom svarte jeg ikke de som spurte. Men for tre år siden sa jeg ja til «71 grader nord». Det ble en veldig hyggelig opplevelse. Det åpnet en del dører inni meg som trengtes å bli åpnet. Det var veldig spennende.

Thomas Alsgaard hadde takket nei til flere forespørsler om «Skal vi danse». Høsten 2020 klarte imidlertid TV 2 å «lure» ham med.

– Jeg hadde alltid sagt nei, men denne gang ringte de på en mandag og promoinnspillingen var fredag. Så jeg var litt sjakkmatt. Jeg var dumsnill. På onsdagen sa jeg ja. 60 prosent for å hjelpe TV 2 og 40 prosent fordi jeg trengte noen utfordringer etter corona’en, smiler OL-vinneren fra både Lillehammer, Nagano og Salt Lake City.

– «Skal vi danse» ble en sabla utfordring!

– Men du fikset det jo bra?

– En del ting fikset jeg ikke i det hele tatt, men jeg lærte mye av det. Jeg angrer ikke på det i dag.

KANONBRA: Thomas Alsgaard, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Johannes Thingnes Bø under innspillingen av «Landskampen».

Alsgaard og dansepartner Rikke Lund røk ut i kvartfinalen mot Marte Bratberg.

Han omtaler reality-opptredenene som «gode opplevelser» og snakker åpent om hvordan det har endret ham:

– Jeg har ikke vært den mest oppsøkende og hatt lettest for å møte ukjente. Jeg har lært at det kan være veldig positivt, at det gir veldig mye å tørre å ta sjansen og tørre å møte folk som man ellers ikke ville ha møtt og ikke har noe felles med.

– Det har blitt gode vennskap. Det er interessant å møte folk som det er umulig å møte ellers. Som Vita Mashadi – som jeg aldri ville ha møtt på annet vis. Jeg må innrømme at jeg hadde mine fordommer. Men allerede på bilturen på vei ned så kjente at det at real dame med beina i nesa. Vi har blitt gode venner og har god kontakt, sier han om en av sine konkurrenter fra «71 grader nord».

– Er det kona som har presset deg til å være med i disse programmene?

– Nei, egentlig ikke! Men de hjemme synes det er gøy. Ungene på syv og 13 backer opp. De gleder seg alltid til å se på tv. Da sitter de og ser på – og så går jeg og gjør noe annet!

– Er det mange fordommer mot reality-programmer?

– Ja, og jeg har i høyeste grad hatt det selv. Hvis jeg har giddet å svare de TV-kanalene som har spurt meg, så har jeg svart nei til å være med. Men det er mye interessant med reality-programmer også. «71 grader nord» var en veldig spennende opplevelse. Hvordan ti så forskjellige mennesker settes sammen og bor oppå hverandre hele døgnet, uten mobil ... Det er lærerikt – man fryser sammen, man er sulten sammen, hvor tett man kommer etter bare få dager. Etter bare noen dager der visste jeg mer om folk der enn om barndomsvenner.

– Forklar!

– Det var en helt annen type nærhet. «Guarden» må ned på et tidspunkt, sier Alsgaard – og bruker boksespråket.

– Du orker ikke lenger. Det er utrolig fascinerende og lærerikt. Jeg har et annet syn på dette enn for fire år siden.

– Merker kona også at du er forandret?

– Ja, det gjør hun nok. Ingen tvil om det. Jeg har forandret meg ganske mye de siste tre-fire årene. Jeg tryggere på meg selv på det planet. I idretten har jeg alltid vært trygg på det jeg har gjort. Men dette er noe annet.

Når vi ringer Rønnaug Schei Alsgaard (44), bekrefter hun:

– Selv om han har grudd seg litt i forkant, har det som regel gått veldig bra. Han har sett at det er så mange greie folk der ute, og det har gjort at han kanskje har åpnet seg mer for folk generelt.

– Jeg har ikke vært noen pådriver for at han skulle si ja til å være med. Jeg har snarere vært litt restriktiv. Men da han bestemt seg for å reise på «71 grader nord», sa jeg «bare kast deg ut i det». Det programmet ble veldig fint. Thomas syntes at et hadde vært en fin opplevelse.

– Han har fått gode vennskap gjennom det han har vært med på.

– Vi hjemme var nok mer ivrige enn han på «Skal vi danse». Ungene syntes det var artig.

– Er du enig i at Thomas har forandret seg gjennom disse programmene?

– Han har nok forandret seg litt, blitt litt mer åpen og mer spontan. Han tenker ikke så mye på konsekvensene lenger. Han vurderte mer før. Han ser at det kan åpne ny muligheter og at han er tryggere på seg selv, ikke bare som skiløper, men få aksept for den personen han er. Ikke som skiløper, men som en okay kar, smiler ser at kan åpne nye muligheter og at han, tryggere på seg selv, ikke bare skiløperen, aksept for den personen han er, ikke skiløperen, men at han er en okay kar, verdsatt for den person han er.

– Det har nok gått opp et lys for han der, fortsetter Rønnaug Schei Alsgaard.

– I «Landskampen» har han vært til stor støtte for de andre ...

– Han har vært det før også, men det slår fint ut i en sånn sammenheng. Han er sterk på fysiske tingene. I «71 grader nord» følte han at han hadde mye å bidra med. Automatisk er det lettere å bidra når en kjenner at en har kontroll.