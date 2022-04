KAN BLI FINALE: Fredag kveld møte Casper Ruud argentinske Francisco Cerundolo i semifinale i Masters 1000 i USA. Her under kvartfinalen mot Alexander Zverev.

Ruuds semifinalemotstander: En spiller du får panikk av

Francisco Cerundolo (23) er ranket som nummer 103 verden. Der ligger Casper Ruuds (23) utfordring foran kveldens semifinale i Miami Open.

Av Camilla Vesteng

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fredag kveld kan bli den største tenniskvelden i karrieren for Casper Ruud så langt. Han har møtte Roger Federer på grusen i French Open, han har tapt mot Novak Djokovic i en semifinale i ATP 1000, men i sitt fjerde forsøk kan 23-åringen nå sin første finale i en av verdens største tennisturneringer.

Fredag kveld blir det nummer åtte i verden mot nummer 103 i verden på hardcourten i Miami.

– Her er det viktig ikke å la seg lure av rankingen. Cerundolo er en fryktelig god spiller. Han er på vei opp. Han har et spill som tilsvarer topp 20–30 i verden, sier Ruuds analysesjef og Eurosport-ekspert Øivind Sørvald til VG.

ATP 1000 er de største turneringene i tennis bak Grand Slam. Det er ni turneringer i året hvor de beste i verden deltar. Ruud har spilt tre semifinaler tidligere på dette nivået tidligere.

MOTSTANDER: Fransisco Cerundolo fra Argentina tok seg videre til semifinale da motstander Jannik Sinner måtte gi seg allerede i første sett i kvartfinalen.

– Cerundolo er en spiller du får litt panikk når du spiller mot. Han løper og henter opp alt. Han beveger seg lynraskt. Dette blir en vanskelig kamp for Casper. Det blir så spennende, sier Sørvald.

Cerundolo tok seg videre til semifinalen, da Jannik Sinner fra Italia måtte gi seg allerede i første sett i kvartfinalen på grunn av blemmer på føttene.

Mens Ruud viste verdensklasse i sin kvartfinale da han slo verdensfirer Aleksander Zverev på fabelaktig vis med 2–1 i sett (6–3, 1–6, 6–3). Det var en enorm bragd av 23-åringen fra Snarøya, som er grus-spesialist. Men på hardcourten i Miami kan han ta sin første ATP 1000-tittel.

Slik så det ut av Ruud satte inn matchballen mot Zverev:

– Casper har bestemt seg for at han skal få det til på hardcourt. Og han har vist at han har tatt det steget, sier Sørvald.

Analysesjefen mener det er 80–20 i favør Ruud foran semifinalen.

– Men når det er en stor favoritt og nummer 8 mot nummer 103 i verden, så har argentineren alt å vinne og Ruud alt å tape?

– Ja, og der ligger håpet til Cerundolo. Men slik blir det for Casper nå, siden han er blitt så god. Han er har vært utsatt for det mange ganger i år allerede, og sånn blir det for ham siden han nå er nummer åtte i verden. Folk forventer at Casper skal vinne denne kampen, sier Sørvald.

Kampen begynner på Eurosport klokken 19.00. Om Ruud vinner turneringen vil han gå forbi Andrej Rubljov på verdensrakingen, og blir eventuelt nummer syv.