Storspilte foran mamma og 10.000 tilskuere: − Har følt meg klar for dette hele livet

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Mjøndalen 3–1) Noah Holm og Stefano Vecchia har tatt Trondheim med storm siden de har dannet angrepsrekke sammen med Emil Konradsen Ceïde. For førstnevnte var kampen spesiell på flere måter.

Erik Eikebrokk

Publisert: Nå nettopp

For blant de 10.021 tilskuerne som hadde tatt turen til Lerkendal på, var Noah Holms mamma én av dem. I så måte kunne ikke stjernespissens timing, med scoring og to målgivende, vært bedre.

– Ja, det var litt spesielt å gjøre det foran mamma. Det er lenge siden hun har sett meg spille live. Det var veldig gøy, men det viktigste er å vinne og spise oss inn på de som er foran oss, sier Holm til VG.

20 år gamle Holm, som bare nylig har tatt steget for alvor inn i toppfotballen, sier at han aldri har spilt for så mange tilskuere før.

– Aldri. Det har bygd seg oppover. Da jeg spilte her første gangen, var nok dét noe av det meste jeg har spilt for. Med en far som fotballproff, er jeg oppvokst i den verden her, så jeg har følt meg klar for det hele livet, svarer Holm på VGs spørsmål om han kjente presset.

Rekkekamerat Vecchia, som scoret to mål, ett med innsiden av høyre fot, og ett med hodet, samtykker.

SCORET TO: Stefano Vecchia (t.v).

– Det var underbart, og stor fremgang at vi endelig kan åpne opp for publikum. Det er publikum på kamp som gjør fotball kult, og ikke minst at vi vinner, sier svensken som nå står med sju mål på de siste seks kampene.

Vecchia tror publikum - og Nils Arne Eggens bursdagsønske om tre poeng - bidro til at Rosenborg til slutt avgjorde kampen til sin fordel.

– Jeg tror det ga oss en ekstra push til å vinne kampen. Vi gjør ingen god andre omgang, men med publikum på laget, lyktes vi i å vinne.

– Beskriv målet ditt, en aldri så liten spesialitet?

– Ja, det var kjempebra spill i forkant. Det var en pasning rett gjennom til Noah, som la en nydelig assist til meg. Jeg har curlet den i lengste noen ganger, så jeg begynner å kjenne meg igjen.

STORSPILLER: Noah Holm og Stefano Vecchia etter kampen mot

Kvartetten bestående av Holm, Vecchia, Ceïde og Carlo Holse har nå scoret 17 mål denne sesongen.

– Jeg, Stefano, Carlo og Emil har veldig fine relasjoner på banen. Vi kan spille fort med hverandre, og vi vet nesten hvor vi skal løpe når hverandre har ballen, og vi spiller på hverandres styrker, sier Holm.

– Og nå er det bare gull som gjelder?

– Jeg har sagt det flere ganger. Vi tenker ikke så mye på de andre. Vi tar én kamp av gangen. Det er et kjedelig svar, men vi må bare sørge for å vinne neste kamp før vi ser hvordan de andre lagene gjør det. Vi kan ikke påvirke andre resultat. Men i Rosenborg skal man komme så høyt på tabellen som mulig, sier Vecchia.