Kommentar

Ingen kunne kommentere slik som Carlsen

Av Ole Kristian Strøm

SISTE VM: Jon Herwig Carlsen utenfor kommentatorbua i Ruhpolding i 2012, da han kommenterte sitt siste verdensmesterskap.

Da norske idrettshelter spurtet om gull og glitter, hentet Jon Herwig Carlsen i brøkdelen av et sekund fram de rette ordene for å beskrive det vi så.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er kanskje tidenes norske sportskommentator som nå er død.

Jon Herwig Carlsen var like kunnskapsrik som dagens kommentatorer - og samtidig like underholdende som generasjonen han selv tilhørte. Og hans engasjement har vi kanskje aldri hørt og sett verken før eller siden. Dertil kom gullkornene spontant, ikke planlagt.

Ingen kunne kommentere slik som Carlsen - som alltid var optimist på de norske fargenes vegne. Hans parkamerat gjennom drøyt 30 år, Kjell Kristian Rike, var motsatsen, pessimisten som sa «dette går ikke», mens Carlsen sa «han fikser det», uansett hvor realistisk eller ikke det måtte være.

For svært mange er Jon Herwig Carlsen «lyden av vinter» - av langrenn, skiskyting og hopp. Sammen med Rike, Arne Scheie, Ola Lunde, Andreas Stabrun Smith og mange andre.

Protokoll: Skriv din siste hilsen (eller limerick!) til Jon Herwig Carlsen

Da jeg vokste opp, var han stemmen av ishockey - den gang Sovjetunionen hadde sine superrekker og vi holdt hardnakket med Sverige.

Personlig opplevde jeg Jon Herwig Carlsen aller mest som Formel 1-kommentator, da vi flakket Europa rundt på løp. Carlsen ville alltid bo på de samme hotellene, gå på de samme restaurantene - og de mange gode historiene hans på kvelden kunne vi også ofte nikke gjenkjennende til.

Hans dramaturgi i kommenteringen vil gå inn i evigheten. Det er utallige innspurter og høydepunkter som vi aldri kommer til å glemme. Som da Vegard Ulvang vant tremila i Albertville. Som da Bjørn Dæhlie og Silvio Fauner kjempet om stafettgullet på Lillehammer i 1994. Som da Ole Einar Bjørndalen, Raphael Poiree og Sven Fischer sloss om VM-gullet på fellesstart i VM i 2003. Det var etter innspurten her at Rike kom med sine bevingede ord:

– Det er det verste jeg har sett i hele mitt liv på en skiskytterarena, og der har det vært mye rart, Carlsen! Jeg har sett deg på vei hjem og alt mulig!

Jon Herwig Carlsens aller best kjente utsagn er nok likevel «La ham få en stav da mann!» da Oddvar Brå brakk staven i avslutningen på VM-stafetten i Holmenkollen i 1982 - og Terje Bogen løp så fort han kunne med en ny stav i hånden.

Veldig mange av Carlsens mest kjente øyeblikk kommer fra nettopp stafetter - og hans yndlingsuttrykk var da også «stafett er stafett». En gang sa han at «Min selvbiografi skal hete «Stafett er stafett»»!

Grunnen til at Jon Herwig Carlsen hele tiden kunne finne de rette ordene og uttrykkene der og da, er nok mye at han alltid var så godt forberedt. Han visste at han hadde alt «inne» og kunne derfor være så avslappet i kommentatorbua. Da kommer også de uforglemmelige, spontane utbruddene mye lettere.

Han var en munnrapp østkantgutt, oppvokst på Kampen - der han etter hvert skulle bli norgesmester både i ishockey og håndball. En skade satte stopper for idrettskarrieren, og han ble i stedet lærer. Carlsen så en stillingsannonse som trafikkmedarbeider i NRK, søkte og fikk den. Siden ble det sport, og Jon Herwig Carlsen var nærmere 75 år da han takket for seg under verdenscupen i Khanty-Mansijsk i 2012.

– Jeg vil gjerne takke for meg, sa Carlsen ydmykt.

I dag er det grunn til å vri litt på det: Det er vi som skal takke.