VIL IKKE: Robert Lewandowski har gitt klart uttrykk for at han støtter det polske forbundets nei til å møte Russland.

FIFA lar Russland spille på nøytral grunn – Polen nekter fremdeles

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) skriver i en pressemelding søndag at Russland ikke blir utestengt fra VM-kvalifiseringen, men at de må spille kamper på nøytral bane uten tilskuere. Den polske fotballpresidenten, Cezary Kulesza, kaller det «totalt uakseptabelt».

Av Fredrik Schjesvold

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tidligere har Polen, Sverige og Tsjekkia sagt at de ikke vil spille mot Russland i det kommende omspillet i VM-kvalifiseringen. Disse tre nasjonene kjemper, sammen med Russland, om én plass i Qatar-VM. Playoff-kvalifiseringen skal etter planen gå i slutten av mars. Semifinalene er Russland-Polen og Sverige-Tsjekkia, en eventuell finale var satt opp til å bli spilt i Russland.

FIFA skriver at de har vært i kontakt med de aktuelle fotballforbundene, og vil holde tett dialog for å finne en løsning, men Polens fotballpresident Cezary Kulesza virker ikke interessert å ha noen samtale. Han skriver på Twitter at det fortsatt er uaktuelt for Polen å spille.

I en uttalelse søndag skrev Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) at de fordømmer Russlands invasjon av Ukraina, og at ingen internasjonale kamper skal spilles i Russland, og at russiske lag må spille sine kamper på nøytral bane uten tilskuere.

Russland skal heller ikke være representert som Russland, men som «Football Union of Russia». Russiske flagg og den russiske nasjonalsangen skal heller ikke brukes.

Det svenske forbundet er heller ikke fornøyd.

– Vi er veldig misfornøyde med beskjeden, sier generalsekretær i det svenske forbundet, Håkan Sjöstrand til Aftonbladet.

– Vi trenger å ha med oss alle forbundene for å kunne overtale FIFA om å gå til kraftigere tiltak. Det gjenstår en del å gjøre på mandag, sier han.

Terje Svendsen, fotballpresident i Norges Fotballforbund (NFF), er lite begeistret for FIFAs avgjørelse om å la være å utestenge Russland. Fotballpresidenten synes sanksjonene til FIFA er altfor milde.

– Vi er helt fullt på linje med Sverige, Polen og Tsjekkia i at det er helt uaktuelt å spille kamper mot Russland. Vi kommer til å ha dialog med våre venner i Sverige de kommende dagene, sier Svendsen til VG.

– Det er et land som går til krig mot et annet UEFA-land. Da kan de ikke få lov til å kvalifisere seg til mesterskap.

I tillegg gikk det engelske fotballforbundet ut og sa at de ikke ønsket å møte Russland i overskuelig fremtid. Det franske fotballforbundet har bedt om at Russland kastes ut av neste års verdensmesterskap.

– Er det aktuelt for Norge å komme med en pressemelding i løpet av kvelden?

– Nei, vi vil kontakte andre fotballforbund i morgen for å se hvordan dette skal følges opp videre.