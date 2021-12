FORTVILET: Magnus Carlsen reagerer når tapet mot Vladimir Fedosejev er klart.

Pappa Carlsen om lynsjakk-VM: − Vi får stole på en god dag to

Magnus Carlsen (31) har tapt tre partier i lynsjakk-VM - men er likevel med i teten foran torsdagens ni avsluttende runder. Han fikk 8,5 av 12 mulige poeng onsdag.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Levon Aronian leder med 10 poeng. Nordmannen skal prøve å revansjere bronsen fra hurtigsjakk-VM tirsdag med gull i favorittdisiplinen lynsjakk.

Carlsen, som er regjerende verdensmester, vant sine fire første partier før tapene mot Bartos Socko og Vladimir Fedosejev i den femte og sjette runden. Så ble det tap for Shakhriyar Mamedyarov i parti nummer ni.

– Han er litt ute av balanse. Jeg vet ikke om det har skjedd før i lynsjakk-VM at han har tapt to partier på rad, sier NRK-eksperten Torstein Bae på direkten etter de to første tapene.

– Dette er kritisk. Han gjør store tabber, fortsetter Bae etter det tredje tapet. Etter det vant Carlsen to runder.

– Men det er ikke imponerende av Magnus, mener Torstein Bae.

– Det var ikke så veldig bra, men jeg får prøve igjen i morgen, sier Magnus Carlsen til NRK.

– Jeg har ikke funnet flyten, men jeg har en viss sjanse hvis jeg har en god andre dag.

I 2017 avgjorde Carlsen VM med fantomspill den andre dagen, da han fikk ni av ti mulige poeng.

– Vi får stole på at Magnus igjen får en god dag to, sier pappa Henrik Carlsen til NRK.

– Han vet hva som skal til. Han kommer til å jakte ledelsen.

I motsetning til i 2017, er det denne gang bare ni partier den andre og siste VM-dagen.

Her er stillingen etter første dag (12 av 21 partier):

1. Levon Aronian, USA 10, 2. Bassem Amin, Egypt 9,5, 3. Parham Maghsoodloo, Iran 9, 4. Javokhir Sindarov, Usbekistan 8,5, 5. Vladimir Fedosejev, Russlands sjakkforbund 8,5, 6. Jan Nepomnjasjtsjij, Russland 8,5, 7. Magnus Carlsen, Norge 8,5, 8. Martyn Kravtsiv, Ukraina 8,5, 9. Aleksandr Grisjtsjuk, Russlands sjakkforbund 8,5, 10. Daniil Dubov, Russlands sjakkforbund 8,5, 11. Hikaru Nakamura, USA 8,5, 12. Haik Martirosyan, Armenia 8,5, 13. Arjun Erigaisi, Tyrkia 8,5, 14. Vladislav Artemiev, Russlands sjakkforbund 8,5, 15. Anish Giri, Nederland 8,5.

Andre norske: 118. Aryan Tari 5,5, 142. Johan Sebastian Christiansen 4,5, 143. Kristian Stuvik Holm 4,5.

Parti 12: Remis

Indias nye nummer én i lynsjakk, Arjun Erigaisi (18), hadde svarte brikker, og forsvarte seg lenge feilfritt - men lå langt etter på tid. Carlsen klarte ikke å utnytte en tabbe av Arjun, men nektet å gå med på remis. Etter 73 trekk var det endelig tid for Carlsens første remis onsdag.

Parti 11: Seier

Vahap Sanal (23) med hvite brikker fikk et solid overtak etter ei tabbe av Carlsen, som vred ansiktet i fortvilelse. Men tyrkeren gjorde feil som gjorde at det jevnet seg ut - og kom i tillegg i akutt tidsnød. Dermed vant Carlsen.

Parti 10: Seier

Carlsen med hvitt skulle slå tilbake mot den ikke altfor sterke russeren Mikhail Kobalia - og skaffet seg tidlig et overtak. Etter 39 trekk ga motstanderen seg.

Parti 9: Tap

Tidligere verdensmester i hurtigsjakk Shakhriyar Mamedyarov med hvite brikker fikk tidlig en stor tidsfordel, men Carlsen forsvarte seg sikkert. Aserbajdsjaneren spilte forsiktig og håpet tydeligvis på remis. Men Carlsen gjorde en brøler som gjorde at Mamedyarov fikk et solid overtak og vant.

Parti 8: Seier

Tidligere VM-finalist Boris Gelfand (53) med svart spilte lenge nøyaktig, men Carlsen fikk etter hvert et lite overtak. Nordmannen fortsatte å presse og til slutt måtte Gelfand gi seg.

Parti 7: Seier

Aleksandr Predke hadde hvite brikker, men en stor feil av russeren gjorde at Carlsen fikk et solid overtak. Et dramatisk parti endte med at Predke bukket dronningen - og Carlsen kunne innkassere seieren.

Parti 6: Tap

Sølvvinneren fra hurtigsjakk-VM i 2017, Vladimir Fedosejev, tvang Carlsen til å tenke, til tross for at nordmannen hadde hvite brikker. Carlsen prøvde å skape et press, men Fedosejev forsvarte seg godt. En tabbe av Carlsen gjorde at Fedosejev fikk et klart overtak.

Parti 5: Tap

Det polske hjemmehåpet Bartosz Socko skapte overraskende trøbbel for Carlsen, som ristet oppgitt på hodet i tidstrøbbel. Han gjorde en ny tabbe, og Socko sikret seieren etter 45 trekk.

Parti 4: Seier

Ganske ukjente Klementi Sysjev hadde svarte brikker og kom i akutt tidsnød. Carlsen fikk etter hvert overtaket og kjempet ned russeren etter 48 trekk.

Parti 3: Seier

Aleksandar Indjic (nummer 160 i verden i klassisk sjakk) måtte gi tapt i et tårnsluttspill. Carlsen spilte overbevisende, og serberen måtte strekke fram labben etter 60 trekk. Og dermed passerte nordmann 2900 i rating i lynsjakk.

Parti 2: Seier

Russeren Sanan Sjugirov vant mot Carlsen i lynsjakk-VM i 2017. 28-åringen fra Kalmykia kom i alvorlig tidstrøbbel og gjorde etter hvert noen feil. Men et tilsynelatende klart Carlsen-overtak endte i en sekundstrid. Så tapte Sjugirov dronningen og ga opp.

Parti 1: Seier

Den kubanskfødte amerikaneren Fidel Corrales Jimenez er bare rangert som nummer 524 i verden i klassisk sjakk - og hadde som ventet ingen sjanser mot Carlsen, som vant lett etter 30 trekk.

Lynsjakk - som er den mest ekstreme av «fartsdisiplinene» - har på mange måter vært Magnus Carlsens spesialgren. Han har gått til topps i VM hele fem ganger: 2009, 2014, 2017, 2018 og 2019. Nordmannen har altså vunnet de tre siste gangene det har vært arrangert. I 2020 ble det ikke noe hurtig- og lynsjakk-VM på grunn av corona.

Johan-Sebastian Christiansen hadde en fantastisk start med 2 av 2 poeng, så ble det remis mot Aleksandr Grisjtsjuk og tap både mot Levon Aronian og Jakub Kosakowski. Han har 4,5 poeng.

Det samme har Kristian Stuvik Holm vant også sine to første partier, men tapte så for tyskeren Rasmus Svane og ungareren Richard Rapport. Aryan Tari har 5 poeng etter en skuffende start.

Magnus Carlsen endte riktignok på lik poengsum med tre andre da hurtigsjakk-VM ble avgjort tirsdag, men de spesielle reglene gjorde at det ble en finale om gullet mellom Jan Nepomnjasjtsjij og Nodirbek Abdusattorov. Den 17 år gamle usbekeren vant.

Etterpå sa Magnus Carlsen sin klare mening om regelen med at bare de to beste avgjør VM-tittelen seg imellom - selv om det er flere spillere på samme poengsum totalt. «Klin idiotisk regel», kalte han det.

I lynsjakk har spillerne tre minutter + 2 sekunder per trekk.

Denne saken blir oppdatert fortløpende gjennom onsdagens 12 runder.