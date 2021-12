NY SJANSE: Magnus Carlsen spiller onsdag første dag av det to dager lange lynsjakk-VM.

Magnus Carlsen med sterk start i lynsjakk

Magnus Carlsen (31) har vunnet sine to første partier i lynsjakk-VM. Han skal prøve å revansjere bronsen fra hurtigsjakk-VM.

Av Ole Kristian Strøm

Parti 2:

Russeren Sanan Sjugirov vant mot Carlsen i lynsjakk-VM i 2017 - men 28-åringen fra Kalmykia kom i alvorlig tidstrøbbel, gjorde etter hvert noen feil og var aldri i nærheten av å gjenta suksessen fra fire år siden. Sjugirov tapte dronningen og ga opp.

Parti 1:

Den kubanskfødte amerikaneren Fidel Corrales Jimenez er bare rangert som nummer 524 i verden i klassisk sjakk - og hadde som ventet ingen sjanser mot Carlsen, som vant lett.

Lynsjakk - som er den mest ekstreme av «fartsdisiplinene» - har på mange måter vært Magnus Carlsens spesialgren. Han har gått til topps i VM hele fem ganger: 2009, 2014, 2017, 2018 og 2019. Nordmannen har altså vunnet de tre siste gangene det har vært arrangert. I 2020 ble det ikke noe hurtig- og lynsjakk-VM på grunn av corona.

To av Carlsens fremste utfordrere om gullet slet kraftig i første runde. Alireza Firouzja tapte mot amerikansk-usbekiske Timur Gareyev, mens Hikaru Nakamura måtte nøye seg med remis - begge mot antatt svakere motstander.

Hurtigsjakk-mesteren Nodirbek Abdusattorov derimot har vunnet sine to første runder.

De andre norske: Johan-Sebastian Christiansen og Kristian Stuvik Holm har begge to av to mulige. Aryan Tari har skuffet stort og tapt sine to første partier.

Magnus Carlsen endte riktignok på lik poengsum med tre andre da hurtigsjakk-VM ble avgjort tirsdag, men de spesielle reglene gjorde at det ble en finale om gullet mellom Jan Nepomnjasjtsjij og Nodirbek Abdusattorov. Den 17 år gamle usbekeren vant.

Etterpå sa Magnus Carlsen sin klare mening om regelen med at bare de to beste avgjør VM-tittelen seg imellom - selv om det er flere spillere på samme poengsum totalt. «Klin idiotisk regel», kalte han det.

I lynsjakk har spillerne tre minutter + 2 sekunder per trekk.

Denne saken blir oppdatert fortløpende gjennom onsdagens 12 runder.