Khalida Popal, her i 2016, sier kvinnelige fotballspillere i Afghanistan gjemmer seg.

Kvinnelige fotballspillere gjemmer seg i Afghanistan

Forrige gang Taliban styrte i Afghanistan, fikk ikke kvinner lov til å drive med sport. Nå følger FIFA med på utviklingen i landet, og spillerne må gjemme seg.

– Situasjonen i Afghanistan er veldig bekymringsfull, og FIFA følger den nøye. FIFA er fortsatt opptatt av å få fotballen til å vokse globalt, som inkluderer utvikling av kvinnefotball i Afghanistan, heter det i en uttalelse fra Det internasjonale fotballforbundet.

Tidligere kaptein for det afghanske kvinnelandslaget, Khalida Popal, sier at spillernes liv er i fare.

– Jeg har fortalt dem at de bør slette sine kontoer i sosiale medier, slette bilder og gjemme seg. Det er hjerteskjærende, fordi vi i alle disse årene har jobbet for øke kvinners synlighet, og nå sier jeg til mine jenter i Afghanistan om å være stille og gjemme seg, sier Popal.

Popal flyktet selv for sitt liv fra Afghanistan til Danmark i 2011.

– De fleste har forlatt hjemmene sine og gjemt seg sammen med slektninger, fordi naboene vet at de er fotballspillere, sier Popal om situasjonen.

Dette hadde Taliban å si om kvinners fremtid i Afghanistan tirsdag:

Taliban inntok den afghanske hovedstaden mandag, og det gamle regimet flyktet. Talsmann for opprørsgruppen Zabihulla Mujahid har vært tydelig med å prøve å overbevise verden om at Taliban har forandret seg fra gruppen som styrte på brutalt vis i Afghanistan på 1990-tallet.

Han lovet at Taliban skal respektere kvinners rettigheter, og at kvinner både skal få studere og jobbe, men han slo likevel fast at det vil skje i henhold til islamske normer.

Det afghanske kvinnelandslaget er rangert som nummer 152 av 167 land på Fifa-rankingen.