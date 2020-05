LØPEDUO: Therese Johaug (til høyre) og Amalie Iuel skal begge konkurrere på Bislett Stadion 11. juni. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Johaug om spiseforstyrrelser i idretten: – Et ømt tema

BISLETT (VG) Therese Johaug (31) tror det er for følsomt for mange å snakke om forholdet til egen kropp.

– Det er et veldig ømt tema for folk, sier Therese Johaug.

VG har den siste tiden skrevet flere artikler om spiseforstyrrelser idretten.

Blant annet har tidligere landslagssjef Vidar Løfshus omtaler situasjonen for «et mareritt» og Øystein «Pølsa» Pettersen mener flere av hans lagkamerater har slitt med forholdet til kropp og mat.

Når VG møter langrennsstjerne Therese Johaug på Bislett Games i forbindelse med en pressekonferanse før «Impossible Games» 11. juni, åpner også hun opp om temaet.

– Det er en problematikk som har vært i idretten før også, som er der i dag og som kommer til å være der i fremtiden, sier Johaug.

Pettersen har uttalt til VG at spiseforstyrrelser er idrettens siste tabu. Johaug mener også temaet er vanskelig å snakke om for mange.

– Hvorfor tror du spiseforstyrrelser er så tabubelagt og vanskelig å åpne opp om?

– Det er nok det at det er så følsomt og omhandler kroppen til folk, som gjør det så tabubelagt, svarer langrennsløperen.

Friidretts-comeback

Om litt over to uker skal hun løpe 10.000 meter på Bislett under årets «Impossible Games». Stevnet følger strenge smittevernregler og skal i år gå uten publikum.

– Jeg gleder meg veldig. Da jeg fikk tilbudet måtte jeg si ja. Det kommer til å bli hardt, sier Johaug til VG.

Nyheten om at skidronningen løper på Bislett ble sluppet like etter det ble kjent at hun er nominert til Egebergs Ærespris. Prisen deles ut til utøvere som har markert seg i flere idretter.

– Løpingen er et element i Egebergs ærespris, hvordan ser du på den debatten og hvor viktig ville en sånn pris vært for deg om du skulle fått den?

– Det er et panel der som skal avgjøre det og om jeg får prisen er jeg selvfølgelig veldig glad for det og om jeg gikk får den, har jeg det fortsatt veldig bra med meg selv og jeg har stor glede av å drive med både langrenn og friidrett, svarer Johaug etter spørsmål på pressekonferansen.

Skaper debatt

Nominasjonen har skapt debatt ettersom 31-åringen er tidligere dopingutestengt.

– Det er jo som med alt annet. Det er de som er positive og de som er kritiske, så har jeg den historien jeg har. Jeg tar glede i å ha på meg joggesko og løpe på friidrettsbanen og ha på meg langrennsskiene og gå i skiløypa og utvikle meg som en idrettsutøver. Det er det som har gjort at jeg har kommet så langt som jeg har gjort, og det er det som er det viktigste for meg, sier Johaug om debatten til NRK.

MOT NYE HØYDER?: Therese Johaug løper 10.000 meter på Bislett. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Publisert: 26.05.20 kl. 18:42

