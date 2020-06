VANSKELIG TEMA: Landslagstrener for skiskytterherrene Egil Kristiansen tror talenter har gått tapt fordi de har spist for lite mat. Her er han ved Ullevaal stadion mandag da programmet for Blinkfestivalen i august ble presentert. Foto: JOSTEIN MAGNUSSEN/VG

Egil Kristiansen: Ingen har sagt at de har problemer

ULLEVAAL STADION (VG) I 19 år har Egil Kristiansen (54) vært landslagstrener. Ikke én eneste utøver har kommet til ham og fortalt om utfordringer med mat og vekt, sier han.

Få kjenner kvinnelige toppidrettsutøvere bedre enn Egil Kristiansen. Fra 2001 til 2016 var han damelandslagstrener i langrenn, først som assistent under Svein Tore Samdal, så hovedtrener. For fire år siden byttet han jobb til landslagstrener for skiskytterherrene.

– I løpet av 19 år, hvor mange har kommet til deg og sagt at de sliter med mat og vekt?

– Det er ingen som har kommet direkte og sagt det. Det er det ikke, svarer Kristiansen.

– Da er det vanskelig å snakke om?

– Det kan det være for mange, svarer 54-åringen og fortsetter:

– At sannsynligheten er der for at noen har hatt et snev av det, tror jeg sikkert. Sannsynligvis er det det. Men det er ingen som har kommet og sagt at de har et problem eller trenger hjelp av noe slag.

VG har den siste uken satt søkelys på spiseforstyrrelser, ernæring og vekt i toppidretten. Onsdag kveld hadde Sunn Idrett konferanse via videolink som hadde 600 påmeldte. Tema var betydningen av gode forbilder i idretten.

Går i forsvarsposisjon

Mandag møtte Kristiansen pressen ved Ullevaal stadion for å promotere Blinkfestivalen for langrennsløpere og skiskyttere i august.

– I løpet av 19 år, hvor mange ganger har du tatt initiativ til en prat om mat og vekt?

– Det er et tema som er der hele tiden. Men det er kanskje tre-fire ganger jeg har stilt hardt mot hardt. Der vi virkelig måtte gjøre noe, svarer Kristiansen.

– Hvordan tar de det?

– Det er veldig varierende. Noen har null problemer med å prate om det og skjønner hva som er tiltak og hva de må gjøre for å komme seg på rette siden, mens andre går litt i forsvarsposisjon, svarer Kristiansen.

Tirsdag fortalte skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold om hvordan en kommentar gjorde at hun slet med feil tanker om egen kropp et halvt år.

Kristiansen ble kåret til årets trener på Idrettsgallaen i 2011. Han tror det er sannsynlig at talenter har gått tapt på grunn av for lite mat, spiseforstyrrelser eller ubalanse i næringsinntaket.

Etter fire år som herretrener mener han at vekt er et enklere tema blant menn.

– Det er utøvere på herrelaget i skiskyting som har ulike prosjekter, som kanskje skal litt ned i vekt. Vi prater løst og fast om vekt, om hvor mye man veier i enhver sammenheng, det kan man ikke gjøre på et damelag. Da må man ta det én til én, sier Kristiansen.

Landslagssjef i skiskyting Per Arne Botnan mener innføringen av helseattesten har vært positiv.

– Der har vi fanget opp ting som gjør at vi kan gjøre justeringer. Sunt kosthold er en naturlig del av å være toppidrettsutøver og optimal vekt er like viktig som å trene riktig, sier Botnan til VG.

Nossum: Angrer på at han ventet

Allroundtrener for herrene på langrennslandslaget Eirik Myhr Nossum har vært trener siden 2006, i mange år som klubbtrener i Lyn i Oslo. Han forteller at ingen har kommet direkte til ham for å snakke om vekt.

VM-SUKSESS: Norges herreløpere tok seks av seks VM-gull under VM i Seefeld i fjor. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum gråt og smilte av glede nesten hver dag. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

– Men det er noen jeg har snakket med om at de har et komplisert forhold til mat. Når jeg har snakket med dem om det, så bekrefter de det. For noen er det en lettelse å snakke med noen. Men i starten er man i en fornektelsesfase, sier Nossum og legger til:

– Jeg angrer på at jeg i noen tilfeller tok det opp for sent. Jeg har ventet til jeg var 100 prosent sikker før jeg har tatt det. Det er noe av det vanskeligste jeg har gjort. Jeg ville ikke påføre folk skam ved å ta det opp. Ofte er det adressert til at jenter har en utfordring, men det er også ganske utbredt på guttesiden.

