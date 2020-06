KONKURRENTER: Tonje Sagstuen i Norsk Tipping og Rolf Sims i Kindred-gruppen. Foto: Bjørn S. Delebekk og NTB Scanpix

Rapport: Norsk Tipping doblet markedsføringen under coronakrisen

Norsk Tipping brukte mer enn dobbelt så mye penger på markedsføring de første fem ukene av coronakrisen som de gjorde på samme tid i fjor, ifølge en rapport laget for bettingselskapet Kindred.

Norsk Tipping svarer med at de bevisst prøvde å påvirke folk i retning de spillene som er minst risikofylte for dem som sliter med å kontrollere lysten til å gamble. Du kan lese hele svaret fra kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen i Norsk Tipping lengre ned i saken.

Det er mediebyrået InSight som har utarbeidet rapporten for bettingselskapet Kindred. Den kartlegger Norsk Tippings markedsføring fra 12. mars til 17. april 2020.

I denne perioden brukte Norsk Tipping ifølge rapporten i brutto mediebruk 34,9 millioner kroner på TV, radio og print.

Til sammenligning brukte de 15,9 millioner kroner i sammenlignbar periode i 2019, heter det i rapporten fra InSight.

Det er altså mer enn fordobling sammenlignet med 2019.

Denne rapporten kommer samtidig som politikerne har bestemt seg for at det blir forbudt å markedsføre utenlandske bettingselskaper på norske TV-skjermer – også når sendingene kommer fra utlandet. Spillselskapene som Kindred eier, er dermed blant de som ikke kan markedsføre seg til norske TV-seere.

– Jeg synes det bør kunne reises spørsmål om hvorfor et statlig selskap så de grader øker sin markedsføring i en periode der det blant annet har vært fokus på mulige negative effekter av pengespill under coronakrisen, sier Rolf Sims, som er «public affairs manager» for Kindred Group i Norge.

– Dette fremstår som en kynisk tilnærming fra en statlig monopolbedrift for å få folk til å delta enda mer i pengespill i lockdown-perioden. Det kan godt være at det foreligger en frykt i selskapet for at deres overskudd, som utbetales til idrett og frivillighet, kan svekkes. Men samtidig skal ikke økonomiske hensyn være hovedintensjonen med selskapets virksomhet. Det er ansvarlighet, både i forhold til markedsføring og spillavholdelse, mener Kindred-talsmannen.

Han mener også at dette er interessant å se i sammenheng med den nye loven mot bettingreklame på norsk TV:

– Samtidig driver Norsk Tipping en omfattende markedsføring av sine produkter i alle tilgjengelige kanaler, uten noen form for begrensninger og tilstrekkelig offentlig kontroll, hevder Rolf Sims.

LOTTERITILSYNET: Henrik Nordal. Foto: Dagrun Reiakvam

Avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteritilsynet svarer dette når VG konfronterer ham med opplysningene i rapporten:

– Vi har ingen opplysninger som tilsier at Norsk Tipping har intensivert markedsføringen i coronakrisen. Rapporteringen viser at reklametrykket har vært på nivå med tidligere og økt noe inn mot påske (som er vanlig).

– Tilsynene med Norsk Tipping viser at det er variasjoner i markedsføringen gjennom året. En sammenligning over en kortere periode mot fjoråret er derfor vanskelig ut ifra et reguleringsperspektiv å trekke gode konklusjoner fra, skriver Nordal i en e-post til VG.

– Selskapet rapporterer for øvrig også at de har tilpasset markedsføringen i perioden, blant annet med økt fokus på ansvarlighet, og at de har stoppet markedsføring på eFlax på You Tube og Snapchat.

Pernille Huseby i Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan, er bekymret over Norsk Tippings økning – men opptatt av at Kindred først må feie for egen dør:

– De utenlandske selskapene står for den mest aggressive markedsføringen av spillene med høyest avhengighetsrisiko. Samtidig melder bruker- og pårørendeorganisasjoner om massiv direkte reklame fra de samme aktørene, rettet mot mennesker med pengespillproblemer, under coronakrisen.

– Men hva synes du om økningen i Norsk Tippings markedsføring?

– Vi stiller spørsmål til tallgrunnlaget, men dersom det stemmer, er dette svært uheldig. Vi ønsker ikke et økt reklamepress, spesielt ikke i en så vanskelig periode som vi nå har vært i.

– Norsk Tipping forteller oss at økningen skyldes opptrapping av markedsføringen av ansvarlighetstiltak og fremheving av spill med lav risiko for avhengighet. Norsk Tipping har en rekke ansvarlighetstiltak som ikke finnes hos de utenlandske aktørene, og samfunnsoppdraget med å kanalisere til tryggere spill blir ikke mindre i en kriseperiode. Likevel er denne økningen bekymringsfull. De mest sårbare spillerne får en påminnelse om pengespill uansett hvem som er avsender av reklamen, mener Huseby, som er generalsekretær i Actis.

Tonje Sagstuen i Norsk Tipping svarer slik når VG spør hvorfor de økte markedsføringen under coronakrisen:

– Vi styrket kommunikasjonen på tre områder: Ansvarlighet/grensesetting, Norsk Tippings samfunnsrolle og lotterispillene – altså de grønne spillene med minst risiko for å skape pengespillproblemer, og som har høy oppslutning i store deler av den spillende befolkningen. Dette var helt bevisst.

Sagstuen sier at de var bekymret for «trykket fra uregulerte aktører med ulovlig markedsføring og aggressive og ulovlige virkemidler».

– I den innledende coronafasen var det svært viktig å styre spillerne mot det regulerte tilbudet med et sterkt ansvarlighetsregime, siden det var velbegrunnet bekymring for at sårbare spillere forsvant fra det lovlige markedet når sportsspillene og Multix/Belago stanset.

– Har deres lyktes?

– Utviklingen av spillemønsteret hos oss tyder på at vi har lykkes, blant annet fordi lotterispillene har holdt seg bra gjennom corona. Når det er sagt; vi følger utviklingen tett og kontinuerlig, og justerer oss løpende i tråd med det vi mener er det riktige nivået fra oss mot det norske markedet.

– Er det redsel for at det ikke skal bli like mye inntekter til gode formål som tidligere?

– Nei, ikke i det hele tatt.

– Norsk Tipping er ikke redd for reduserte overføringer til gode formål. Det er fordi Norsk Tipping formål er å forebygge spilleproblemer og få spillaktiviteten inn i lovlige kontrollerte tilbud, og ikke få størst mulig overskudd. Vi har gjort en rekke grep under den pågående epidemien som en konsekvens av det som er samfunnsoppdraget vårt: Markedsføringen har blitt justert som følge av situasjonen samfunnet har vært og er i. Vi har trappet opp kommunikasjon på ansvarlighet og markedsføringen av de minst risikofylte spillene.

– Hva kan du si om omsetningen siden 12. mars?

– Omsetningen har gått ned sammenlignet med fjoråret, men ikke betydelig. Omsetningen på de grønne lotteriproduktene har holdt seg normalt, mens det har naturlig nok har vært nedgang på sportsspill og Multix/Belago-terminalene. De nettbaserte spillene har økt.

– Vil dere nå kjøre hardere markedsføring for eventuelt å ta igjen det tapte?

– Nei, Norsk Tipping vil ikke markedsføre seg hardere. Det er fordi vi ikke har et tap å ta igjen, fordi formålet vårt er ikke å tjene mest mulig penger til gode formål. Norsk Tipping har ingen planer om å øke sine markedsføring i 2020 sammenliknet med i fjor, avslutter Tonje Sagstuen.

