Første kamper i Norge etter coronapausen: Rosenborg vant «toppmøtet»

Det har ikke blitt spilt en fotballkamp i Norge siden nedstengningen 12. mars, men torsdag fikk toppfotballen grønt lys for treningskamper. Lørdag vant Rosenborg «toppkampen» mot Bodø/Glimt.

Oppdatert nå nettopp

Etter nesten to og en halv måned uten fotballkamper på norsk jord ble det et etterlengtet gjensyn med norsk fotball lørdag. Torsdag fikk lagene i Eliteserien, Toppserien og 1. divisjon grønt lys for treningskamper, og to dager senere er flere eliteserielag i aksjon.

I Trondheim møttes fjorårets toer og treer i Eliteserien på treningsbanen utenfor Lerkendal. Der fikk Rosenborg en god start mot Bodø/Glimt: Etter seks minutters spill traff et godt innlegg fra Samuel Adegbenro tidligere Sarpsborg 08-spiller Kristoffer Zachariassen. Han kunne kontrollert heade inn 1–0 på bakre stolpe.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Det ble kampens eneste scoring. Rosenborg vant 1–0.

Flere unggutter fikk sjansen fra start for Rosenborg: Emil Konradsen Ceide, Edvard Tagseth og Erlend Dahl Reitan var alle i startelleveren. RBK-talentene er spådd flere muligheter i 2020-sesongen.

Eliteserien starter opp for fullt igjen fra 16. juni.

«Ælv Classico» i Drammen

En time før kampstart i Trondheim ble den første kampen spilt i Drammen. Strømsgodset tok imot Mjøndalen på Marienlyst til «Ælv Classico». Også der fikk hjemmelaget en god start på kampen da Janis Ikaunieks satte inn 1–0 for Godset med en heading på corner etter et drøyt kvarter.

Sondre Liseth utlignet for Mjøndalen i andre omgang, før Simen Hammershaug avgjorde for vertene og sørget for at Strømsgodset vant 2–1.

Slik så det ut da Mjøndalen sikret plassen i Eliteserien forrige sesong:

Disse kampene spilles lørdag

Det spilles også kamper i Skien og Haugesund, men de kampene er ikke ferdigspilt. Dette er alle treningskampene som spilles lørdag:

12.00: Strømsgodset – Mjøndalen 2–1

13.00: Rosenborg – Bodø/Glimt 1–0

14.00: Odd – Sarpsborg 08

15.00: Haugesund – Brann

VG oppdaterer saken.

Publisert: 30.05.20 kl. 14:43 Oppdatert: 30.05.20 kl. 15:26

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser