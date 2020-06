KAMPSTOPP TIL HØSTEN? FHI og Helsedirektoratet vil ikke åpne for vanlige seriekamper i barnefotballen eller trening og kamper i breddefotballen for voksne før tidligst til høsten. Foto: Bjørn S. Delebekk

Høies svar til helsemyndighetenes anbefaling om barnefotball: – Ikke alltid vi følger rådene

Norske helsemyndigheter anbefaler ikke å vurdere ytterligere gjenåpning av barne- og breddeidretten før 1. september. Helseminister Bent Høie levnet likevel idretten et lite håp under regjeringens pressekonferanse onsdag.

Det viser et ferskt notat VG har fått innsyn i.

Dersom myndighetene følger anbefalingen til Helsedirektoratet og Folkehelseinstitutttett, så vil hele sommeren 2020 gå sin gang uten seriekamper i barnefotballen.

Voksne breddefotballspillere vil hverken kunne trene som vanlig eller spille kamper før til høsten – i beste fall. Det vekker reaksjoner:

– For oss er dette kritisk. Det betyr i praksis at i underkant av nær 300 000 barn og ungdom ikke kommer i gang med normal aktivitet i hele 2020. Jeg er sterkt bekymret for hva dette betyr for frafallet av både spillere og frivillige. En klubbundersøkelse vi nylig gjennomførte viste at hele 54 prosent av klubbene melder at de frykter eller har opplevd frafall. I tillegg merker vi en enorm frustrasjon blant våre medlemmer, sier fotballpresident Terje Svendsen til VG.

På en pressekonferanse onsdag ettermiddag forteller helseminister Bent Høie at myndighetene foreløpig ikke har satt en konkret dato.

– Regjeringen vurderer rådene å selvstendig grunnlag og vurderer fortløpende. Vi har ikke noen konkret dato for en eventuell endring ennå, sier Høie og legger til:

– Det er ikke alltid vi følger rådene, av og til legger vi vekt på andre synspunkter.

Notatet VG har fått innsyn i inneholder anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet 9. juni. Dette var bare noen få dager før myndighetene valgte å åpne opp for kamper og trening i 2. divisjon herrer og 1. divisjon kvinner.

Det skjedde i tråd med anbefalingene i notatet VG har lest, og som har tittelen «Oppdrag 97».

les også NFF: Halv serie og sluttspill i 2. divisjon

På side fem i notatet står det at det er for tidlig å evaluere effekten av gjenåpningen så langt. Deretter skriver FHI og Helsedirektoratet:

«Effekten av allerede implementerte lettelser, i tillegg til ferieavvikling med økt reisevirksomhet og sommeraktiviteter, vil vi først kunne evaluere etter sommeren. Med utgangspunkt i dette anbefales det at det ikke gjøres en ny vurdering om ytterligere gjenåpning av idretten før 1. september».

Seksjonsleder i Folkehelseinstituttet, Are S. Berg, understreker overfor VG at FHI og Helsedirektoratet har kommet med en anbefaling, men at det er myndighetene som til syvende og sist avgjør.

ANBEFALING: Her, i et notat datert 9. juni, anbefales det ikke noen ny vurdering av ytterligere åpning av idretten før 1. september. Foto: FAKSIMILE

– Folk skjønner ikke hvorfor det er greit å sitte i midtsete i fly, være i parker og på strender, bli oppfordret til å reise på ferie, samtidig som unge voksne over 20 år ikke kan trene fotball, men det er greit å være på pub. Regjeringen har samarbeidet med Danmark når det gjelder ferieråd. Her må de se til Danmark, der har de åpnet både kamper og trening for hele fotballen. Om en vurdering 1. september er riktig, så viser det manglende forståelse for idrettens og fotballens betydning for folkehelse og som fristed for barn og unge. Trening er ikke nok, vi må ha i gang hele fotballen, sier NFF-topp Terje Svendsen.

På spørsmål om hvorfor ikke FHI anbefaler en ytterligere åpning av barne- og breddeidretten når nordmenn nå kan reise til Danmark eller på kryss og tvers i Norge på ferie – eller ligger side om side på stranden – poengterer overlege Are S. Berg at rådet er at alle skal holde god avstand.

Det gjelder enten man er på stranda eller i køen i butikken:

– Å bruke manglende etterlevelse på et sted som et argument for å slippe opp på et annet er nok heller ingen god vei å gå. Foreløpig mener vi det er riktig å holde igjen på en del type arrangementer som kan samle mange mennesker, og særlig der avstand ikke kan holdes, selv om vi alle ønsker å åpne opp for kamper, cuper og stevner så snart som mulig. Klarer vi sammen å holde på de grunnleggende rådene, slik som å holde avstand der vi ferdes blant andre, vil det på sikt være lettere å åpne for eksempel idretten enda mer, sier Berg til VG.

SKUFFET: NIF-president Berit Kjøll er skuffet dersom ikke barne- og breddeidretten åpnes for fullt før 1. september. Her er hun med kulturminister Abid Raja i mai. Foto: Frode Hansen

Idrettspresident Berit Kjøll skriver følgende i en epost til VG i forbindelse med denne saken:

«Vi er naturligvis skuffet dersom vi må vente til 1. september før det vil gjøres ytterligere vurderinger for videre gjenåpning av idretten. Det inkluderer gjenåpning av konkurranser, cuper og serier for barn og unge og trening og konkurranser for breddeidrettsutøvere over 20 år. Med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar er vi naturligvis svært bekymret for ytterligere frafall som følge av nedstengningen, spesielt blant barn og unge som nå tørster etter å komme i gang med konkurranseaktivitet».

Kjøll tilføyer:



«Samtidig har vi tillit til helsemyndighetenes faglige vurderinger om smittevern og norsk idrett skal fortsette å etterleve myndighetenes råd. Jeg vil derfor oppfordre idrettsbevegelsen til å være sitt ansvar bevisst nå som sommerferien er på trappene. Er vi flinke alle sammen, vil dette kunne bidra til en fremskyndelse av gjenåpningen av den øvrige idretten. I motsatt fall risikerer vi å ta tre skritt tilbake med ytterligere innskjerpelser. Det må vi sammen unngå».

