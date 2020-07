President Donald Trump liker ikke at Washington Redskins, her representert ved Adrian Peterson (26) vurderer å endre navnet på den legendariske NFL-klubben. Foto: NTB SCANPIX

Trump ut mot toppklubber: – Endrer navn for å være politisk korrekte

Donald Trump har kastet seg inn i debatten om to kjente klubblag i USA skal skifte ut navnene Redskins og Indians. Han mener de prøver å være «politisk korrekte».

Washington Redskins (amerikansk fotball) og Cleveland Indians (baseball) tilhører begge hjemme i toppseriene i sine sporter (i USA er det faste lag i de store lagidrettene, ingen opp- og nedrykk).

I en tweet går president Trump ut mot at de to klubbene skal skifte navnene sine, som mange mener har krenkende referanser til indianerne.

– Lag får navn på grunnlag av STYRKE, ikke svakhet. To sagnomsuste sportsklubber ser ut som om de kommer til å endre navn for å være politisk korrekte, skrev Trump.

Han angrep også senator Elizabeth Warren, som var én av 50 amerikanske politikere som ba Washingtons fotball-klubb om å skifte navn i 2014.

Tidligere hadde presidenten også en tweet om bilsportserien NASCAR, der han angrep den eneste svarte føreren i sirkuset, Bubba Wallace, og at NASCAR har forbudt bruk av sørstatsflagget på sine arrangementer. Wallace svarte Trump med at «møt alltid hat som kastes mot deg, med kjærlighet» i et Twitter-inlegg.

Debatten etter svarte George Floyds død og «Black Lives Matter»-aksjonen har nådd også idretten i USA, og president Trump engasjerer seg.

Fredag offentliggjorde Washington Redskins at de vurderer navnebytte «i lys av de siste ukers hendelser, sammen med tilbakemeldinger fra fotball-miljøet».

Det internasjonale transportfirmaet FedEx skal ha lagt press på Washington Redskins om å skifte navn. Selskapet er en viktig sponsor. Klubbeieren Daniel Snyder har tidligere latterliggjort kritikk av navnet, men støtter nå at det skal foretas en ny vurdering.

Trener Ron Rivera sa til Washington Post lørdag at han og eier Snyder har jobbet med et nytt kallenavn på klubben.

Også Cleveland Indians kom fredag med en uttalelse der det kom frem at det er en debatt om navnebytte. Klubben har hatt navnet siden 1915, men det virker nå sannsynlig at de kommer til å endre navnet.

Publisert: 09.07.20 kl. 16:51

