Bevegelse under corona-krisen: Treninghets er ikke svaret

Et gryende skikk og bruk-ordskifte er under oppseiling i en tid som er krevende for alle. Bør folk som løper ute i det fri ha dårlig samvittighet og stemples som egoister?

De siste dagene har dessverre det ene eksempelet avløst det andre hva gjelder medmennesker som åpenbart burde tenkt seg om både én, to og tre ganger:

Å utfordre vedtatte intimgrenser på serveringssteder.

Å gå i flokk på solskinnsturen.

Å avholde tilnærmet normale fotballtreninger på stengte baner.

Alt dette er respektløst i en tid som handler om en felles dugnad for å hindre smittespredning. Sistnevnte har attpåtil fått Oslo idrettskrets til å be politiet om hjelp.

Overtrampene kan vi snakke lenge om, men er det på tide også å drøfte hva det må være innenfor å holde på med?

Er folkehelsen for eksempel tjent med treningsstopp utendørs, så lenge man holder avstand?

Løping er en aktivitet som er sunn for både kropp og sjel. Ikke på treningssentre for øyeblikket selvsagt, men ute i det fri.

En joggetur bryter ingen offisielle råd eller regler, og bør i riktige rammer være noe flere bør forsøke, ikke minst når tidene er tøffe.

Nå har det imidlertid dukket opp en snakkis i sosiale medier, som er et frontalangrep på folk som finner frem løpesko og «stramme tights» i disse tider.

Avsender er Dagsavisens politiske redaktør, som velger tittelen «Sivil udugelighet». Den støttes opp av ingressen «Denne er til alle dere jævla joggere der ute!», og deretter kastes det ut påstander om egoisme og forakt for fellesskapet.

Legg merke til ordet «alle», forresten.

Redaktøren er opprørt av opplevelser med «prustende, pesende, blåsende, gispende joggere», og har sikkert rett i at enkelte ikke respekterer våre felles avstandsgrenser. Det er i tilfelle selvsagt ugreit, og det er garantert folk som bør skjerpe seg langs stiene.

Men skal joggere jevnt over ha dårlig samvittighet for å opprettholde fysisk fostring i en psykisk krevende tid? Jeg mener svaret er «nei».

På min ferd den siste uken har jeg for øvrig ikke sett noe som ligner Dagsavisens beskrivelser, som for ordens skyld inneholder noe potensielt avgrensende om en aktuell elv i Oslo.

Men den generaliserende inngangen forsterkes av påstander som «gå en tur i ro eller løp langs riksveien, egoister» eller «joggerutinen må faktisk ryke».

Her er vi over i en prinsipiell debatt, som det er viktig å ta.

Å hindre corona er overordnet alt og alle, men hvor langt skal bevegelsesfriheten innskrenkes fremover? Vil vi som samfunn helt hit? Er det faglig belegg for noe slikt? Er det dekning for kommentatorens kraftsalver?

Vi har alle et ansvar for en felles samfunnsdugnad, som handler om å sørge for at intimgrenser overholdes i smittehindringens tegn.

Men overtramp er like ugreie om du har på deg olabukser, tights eller slappere treningsbukser som eller brukes til sofasløving.

Så lenge du bruker hodet og hører på rådene som gjelder, må du også kunne bruke kroppen i en krisetid.

Publisert: 22.03.20 kl. 21:09

