Christiansens kanonløp: – Perfekt med tanke på OL

Henrik Christiansen (22) klinket til med VM-sølv på favorittøvelsen 800 meter fri i Sør-Korea. Nå seiler han opp som en meget het medaljekandidat i Tokyo-OL.

– Det er veldig gøy at vi går inn i en OL-sesong med en norsk medaljekandidat i svømming. Jeg vil si han er én av fem medaljekandidater, slik det ser ut nå, sier tidligere toppsvømmer Aleksander Hetland til VG.

– Dette er perfekt med tanke på OL, slår han fast.

Han kommenterte for NRK da Christiansen klinket til med ny personlig rekord på 7.41,28, og VM-sølv to sekunder bak gullvinner Gregorio Paltrinieri fra Italia, som også satte ny europarekord med 7.39,27. Christiansen hadde god margin til David Aubry på tredjeplass – franskmannen var åtte tideler bak.

– Det er det her vi jobber for – akkurat der vi skal være. Vi begynner å nærme oss europarekorden. Det er ikke så langt unna – bare to sekunder – og det er deilig å vite, sa en fornøyd Christiansen til SVT etter at medaljen var sikret nøyaktig ett år før OL starter.

– Med 800 meter som ny olympisk øvelse, som vi mener er min beste øvelse, så er det veldig deilig, smilte Christiansen.

SØLVGUTT: Henrik Christiansen poserer fornøyd med VM-sølvet i Gwangju, Sør-Korea. Foto: Jessica Gow/TT / NTB scanpix

22-åringen er den første nordmann til å ta medalje i langbane-VM siden den avdøde helten Alexander Dale Oen tok gull i 2011.

Dale Oen er den eneste som har tatt OL-medalje også, med sølv på 100 meter bryst i Beijing i 2008.

– Det overrasket meg at Henrik var så bra. Jeg visste at han var i form, men nesten tre sekunder forbedret pers er monumentalt. Hvis han holder seg skadefri, så kan denne utviklingen fortsette. Jeg har lenge hatt tro på at han kan sette verdensrekord. At han er kapabel til det ble bekreftet i dag, sier tidligere landslagssvømmer og TV 2-reporter Sander Smørdal til VG og legger til:

– Tar du VM-sølv året før, så er du definitivt en het medaljekandidat i OL. Dette må være et enormt selvtillitsboost for ham, og jeg vil tro at han slår den nye europarekorden til Paltrinieri i løpet av neste år.

GULLVINNER: Aleksander Hetland jubler etter gullet på 50 meter bryst i kortbane-VM i 2012. Foto: VALDRIN XHEMAJ / EPA

800 meter fri har lenge vært Christiansens favorittøvelse, og nå er den altså tilbake på OL-programmet i Tokyo. Og i helgen skal han i tillegg svømme 1500 meter i VM.

– Jeg forventer at han skal sette ny pers på 1500 meter også. Hvis han ikke gjør det, så er det fordi han ikke har riktig fokus, for formen er der. At han kommer seg til en finale er jeg ganske sikker på, sier Hetland.

Hetland understreker også at Christiansen har fått trent og konkurrert skikkelig over tid, etter at han har vært igjennom flere tunge perioder med skader og sykdom. OL i Rio ble en stor nedtur for unggutten, som kom helt sist i finalen på 1500 meter.

– Nå har han fått trent og gjort det han har planlagt, og ett år til med samme opplegg kan gi enorme resultater. Med denne prestasjonen vil han være bedre forberedt enn noen gang, slår Hetland fast.

Publisert: 25.07.19 kl. 08:20