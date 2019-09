LIVREDDERE: Langrennsløper Sondre Turvoll Fossli (til venstre) sier at kjæresten Henriette Mork og den forbipasserende syklisten Pål Even Jahren reddet livet hans da han fikk hjertestans. Foto: NRK

Turvoll Fosslis redningsmann om de dramatiske minuttene: Hjertet hans sluttet å slå to ganger

Den forbipasserende syklisten Pål Even Jahren hadde akkurat fått liv i Sondre Turvoll Fossli etter at skiløperens hjerte hadde stoppet. Så sluttet Fosslis hjerte å slå for andre gang.

Det forteller Jahren i et intervju sammen med Fossli og Fosslis kjæreste, Henriette Mork, som sendes på Lindmo fredag kveld. Intervjuet vises nøyaktig én måned etter at Fosslis hjerte sluttet å slå da han og kjæresten kjørte fra Hokksund til Oslo.

Jahren skulle bare sykle til jobben mandag 12. august, da han hørte et skrik fra E18. Skriket kom fra Fosslis kjæreste, Henriette.

– Det var et skrik av den typen du bare hører på film, forteller Jahren på NRK-programmet Lindmo.

Han sier at han tror han aldri ville hørt noe over morgentrafikken hvis det hadde vært et normalt rop, men at han kastet fra seg sykkelen og løp opp til veien så snart han hørte skriket til Mork.

Våknet opp, men forsvant igjen

Jahren tenkte først at han skulle sørge for at ingen biler kjørte på Fossli, kjæresten eller bilen hans. Men så oppfattet han at personene som sto ved skiløperen spurte om noen kunne førstehjelp.

Når han kom bort og ikke fant pulsen til 26-åringen, innså Jahren at han måtte starte hjertekompresjoner. Livredningen ga imidlertid ikke resultater med det første.

– Jeg rakk å bli bekymret over at det ikke ble noe liv i ham, forteller Jahren om hva han tenker mens han gjør førstehjelp på E18 utenfor Skøyen i Oslo, før han fortsetter:

– Men så begynte faktisk hjertet hans å slå før ambulansen var kommet, og da la vi ham i stabilt sideleie.

Det hele var imidlertid ikke over. Jahren forteller at han sto over Fossli og så ham «fade vekk» mens ambulansen ankom og ambulansepersonellet gjorde klart utstyret sitt.

I GOD FORM: Sondre Turvoll Fossli sier på Lindmo at han har det ganske bra, forholdene tatt i betraktning. Foto: NRK

Tre forsøk med hjertestarter

Fossli selv husker ingenting etter at hjertet hans sluttet å slå første gang, men Jahren beskriver hvordan ambulansepersonellet festet hjertestarteren til skiløperens kropp og prøvde én gang, to ganger, å få liv i ham.

Forsøkene var uten hell. Mellom dem ble det gjort kompresjoner på Fosslis bryst.

– Så tok de en tredje runde med starteren, og da så jeg at det begynte å sprelle litt.

Jahren la ingenting imellom da han reddet skiløperen. Fossli selv forteller at han en måned etter hendelsen fortsatt har vondt i ribbeina der Jahren drev hjerte- og lungekompresjoner.

Skiløperen hadde tidligere blitt testet for hjerteproblemer, uten at det ble funnet noe:

– Vi får vel kalle det en karriere

Når Fossli ble kjørt til sykehuset og etter hvert kunne motta besøk, beskriver kjæresten Mork at hun var veldig usikker på om hun kom til å møte den samme Sondre som før ulykken.

– Først spurte han om han hadde skadet meg. Da jeg sa at nei, det hadde han ikke, så var det andre han sa «Har jeg mistet lappen?». Da skjønte jeg at det var den samme Sondre som lå der, sier Mork.

Videre forteller hun at det tredje Fossli sa var «vi får vel kalle det en karriere». Helt bestemt er det imidlertid ikke ennå.

– Det blir veldig spesielt å se fremover, om jeg kan satse videre eller om jeg må finne på noe nytt. Jeg har ikke tatt noe valg, forteller Fossli.

Samtidig har han ikke altfor stor tro på at det er i skiløypa fremtiden hans ligger.

– Jeg må vel være så ærlig og si at det ser jo litt mørkt ut.

