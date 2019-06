SMILENDE GOLFER: Viktor Hovland på utslagsstedet på hull 15 i sin proffdebut som golfer i Cromwell i Connecticut torsdag. Foto: Rob Carr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland med sterk snuoperasjon - vil snakke med andre trenere

NEW YORK (VG) En mesterlig snuoperasjon sikret Viktor Hovland - nå kjent som «The Smiling Assassin» - helgespill i den første turneringen som proff. 21-åringen ga nylig beskjed til sin faste svingtrener at han også ønsker å snakke med andre trenere.

– Viktor bestemte seg nylig for å få andre meninger om svingen sin – og han sendte videoer til noen andre trenere, sier Denny Lucas fra Kelvin Miyharis golfakademi til VG.

Golf Channel kalte Hovland for «The Smiling Assassin» («Den Smilende Snikmorderen») i nordmannens første turnering som profesjonell, Travelers Championship.

Og for et drama det ble i runde to for Hovland som etter en trippelbogey (tre over par) på hull ti var to slag bak den såkalte cuten som gjør at han får spille om dollar i helgen også.

To birdier på hullene 13 og 15 ga ham sjansen igjen. Og proffdebutanten Hovland viste nerver av stål med tre par på de tre siste hullene.

Dermed endte han på to under par sammenlagt.

Det betyr at Hovland får spille om de store dollarene denne helgen. Han gjør det mens han får innspill om svingen fra flere hold.

Hovland er en student av sin egen golfsving og elsker å trene hardt for å få den bedre.

Det har helt siden Masters i april ligget i kortene at Hovland ønsket å snakke med flere enn Lucas.

Denny Lucas fra Jupiter i Florida var på plass på Augusta National under hele uken, men ble ikke tilkalt til drivingrangen en eneste gang. Hovland forklarte dette med at han ikke ønsket å gjøre justeringer i en så viktig uke.

Lucas sa til VG og Norsk Golf at Masters ikke ble helt slik han hadde forestilt seg.

Men han har fortsatt å ha dialog med Hovland. Han sier at Hovland sendte ham videoer av svingen så sent som torsdag denne uken, altså under Travelers Championship.

Det er slett ikke uvanlig at profesjonelle golfere bytter svingtrener.

Hovland har spilt eminent golf den siste tiden og var den i startfeltet i U.S. Open som traff flest fairwayer (84 prosent). Han var også den som traff tredje flest greener (71 prosent).

Dette er uvanlig sterke tall på dette nivået.

Så imponerende var det at Padraig Harrington - som er kaptein for det europeiske Ryder Cup-laget neste år - sier at Hovland var det mest spennende i U.S. Open og at han trolig er på laget hvis han er så god som han ser ut.

Denny Lucas sier at han ikke er skuffet over å ha fått beskjeden fra Hovland:

– Viktor er en nysgjerrig type og leter konstant etter det lille ekstra for å bli bedre. Det er masse informasjon å hente der ute, og han vil bare teste det ut. Jeg kan ikke klandre ham for å prøve å bli bedre. Han er sin egen herre og tar sine egne beslutninger, sier Lucas til VG.

Han kan ikke få sagt nok positivt om Hovlands utvikling. De har jobbet sammen i over to år.

– Å ende på 12. plass i U.S. Open og slå Jack Nicklaus sin rekord, var utrolig. Ingenting han gjør overrasker meg. Jeg har sagt i flere år at folk må se opp for ham, sier Lucas, og legger til:

– Norge bør være så stolt over hva han har utrettet – og det han kommer til å oppnå. Det er ingen grenser for hvor langt han kan gå, mener Lucas.

Den levende golflegenden Gary Player tvitret om Hovland torsdag. Han gratulerte Hovland med en spektakulær karriere som collegespiller og amatør.

I tweeten skrev Player at han har hørt at Hovland nå «jobber hardt» med svingtrener Lucas Wald.

Hovlands resultater det siste året er mildt sagt oppsiktsvekkende:

# Han klarte den såkalte cuten i de to Major-turneringene Masters og U.S. Open - med verdens beste spillere på plass. Han fikk 32. plass og 12. plass i de to prestisjeturneringene, noe som ville innbragt opp mot tre millioner kroner i prispenger, hvis det ikke var for at han var amatør.

# Hans totalscore i U.S Open – fire under par – er den laveste av en amatør i turneringens historie. Den gamle rekorden var 59 år gammel. Totalscoren i Masters – tre under par – var den laveste av en amatør på 58 år.

# Han vant U.S. Amateur og avsluttet amatørkarrieren som best i verden.

Publisert: 22.06.19 kl. 01:32